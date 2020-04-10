Respiradores: uma dor de cabeça para o governo do ES

Respiradores são essenciais para o tratamento de pacientes graves da Covid-19 Crédito: Reprodução/TV

Diante do poder do novo coronavírus de afetar drasticamente a capacidade pulmonar dos infectados, ter à disposição um número suficiente de respiradores se tornou uma medida essencial para tentar frear as mortes causadas pela Covid-19. Por isso, diversos governos travam uma corrida atrás desses equipamentos. Na quarta-feira (8), Renato Casagrande, que comanda a gestão estadual do Espírito Santo, evidenciou a preocupação: o Estado não tem número suficiente de respiradores

No início da pandemia, o Espírito Santo previu a criação de 300 novas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para atender os casos da doença. Depois passou a falar entre 300 e 400 leitos. Nesta quinta-feira (9), essa projeção saltou para 440 leitos, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado ( Sesa ). Todas equipadas com um respirador exclusivo.

O comportamento da doença ao redor do mundo já mostrou que cada pessoa internada em estado grave precisa usar exclusivamente um ventilador mecânico  que em grande parte das situações anteriores à pandemia podia ser compartilhado por dois ou mais pacientes.

Mas quantos desses aparelhos estariam à disposição para o tratamento da Covid-19? Realizado por um núcleo da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), um estudo com dados coletados em fevereiro deste ano mostra que o Estado tem um total de quase 1.500 respiradores, distribuídos entre os municípios, incluindo os sistemas público e privado.

Nem todas as respostas para essa pergunta, dadas pelo governador Renato Casagrande (PSB), pelo coordenador estadual do centro de operações estratégicas Luiz Carlos Reblin e pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) batem.

Em coletiva concedida nesta quarta-feira (8), Casagrande afirmou que o Espírito Santo já teria 250 respiradores destinados à pandemia. Preparamos para ter 300 leitos de UTI, mas ainda não temos todos os respiradores. Estamos em um processo de articulação e compra. Temos para 250 leitos, disse.

Por causa da divergência entre os números, A Gazeta acionou a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) e solicitou a confirmação dos dados de respiradores para tratar os pacientes infectados pelo novo coronavírus. De acordo com a atualização fornecida na noite desta quinta-feira (9), os números são:

O Estado fez a compra de 284 respiradores no total;

Desse total, 90 já chegaram;

Os outros 194 serão entregues gradativamente até maio;

Mais de 140 leitos de UTI já estão disponíveis para o atendimento e todos contam com respiradores.

Questionada se os 90 respiradores que chegaram ao Estado já são os empregados na contagem dos 140 leitos de UTI prontos para o atendimento dos infectados ou se seriam somados (resultando em 230), a Sesa não soube informar e ficou de dar um retorno, que até o momento de publicação desta reportagem não havia chegado à equipe.

BRIGA PARA RECEBER RESPIRADORES

R$ 1,2 BI PARA RESPIRADORES

Na última semana, o ministro Luiz Henrique Mandetta anunciou um contrato de R$ 1,2 bilhão para a compra de 8 mil respiradores de uma empresa chinesa. A aquisição faz parte de um plano Governo Federal para combater a Covid-19. Ainda não se sabe quantos aparelhos serão destinados a cada Estado.

CONFISCO NOS EUA