kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

O Espírito Santo acumula 856 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a tarde desta quinta-feira (16) e 25 mortes, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Os dados consideram as notificações feitas pela rede pública e privada de saúde no Estado.

Por volta das 15 horas, o Painel Covid-19, atualizado pela Sesa, chegou a mostrar que o Estado tinha 771 casos confirmados e 22 mortes. No entanto, o sistema do governo ficou inacessível durante cerca de uma hora e, ao voltar, apresentou outros números. Questionada, a Sesa confirmou que houve um erro na atualização e que os últimos números publicados são os atuais.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - número de casos confirmados no ES sobe para 856

De acordo com o painel, 3.823 casos ainda são investigados e 1.453 foram descartados. Dos casos confirmados, 480 pacientes já estão curados.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.