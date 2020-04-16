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Covid-19

Coronavírus: número de casos confirmados no ES sobe para 856

Painel de diagnósticos da Secretaria de Saúde (Sesa) foi atualizado após erro nos números
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 16:56

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 16:56

kit de diagnóstico para coronavírus
kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
O Espírito Santo acumula 856  casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a tarde desta quinta-feira (16) e 25 mortes,  segundo a  Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Os dados consideram as notificações feitas pela rede pública e privada de saúde no Estado.
Por volta das 15 horas, o Painel Covid-19, atualizado pela Sesa, chegou a mostrar que o Estado tinha 771 casos confirmados e 22 mortes. No entanto, o sistema do governo ficou inacessível durante cerca de uma hora e, ao voltar, apresentou outros números. Questionada, a Sesa confirmou que houve um erro na atualização e que os últimos números publicados são os atuais.
Coronavírus - número de casos confirmados no ES sobe para 856
De acordo com o painel, 3.823 casos ainda são investigados e 1.453 foram descartados. Dos casos confirmados, 480 pacientes já estão curados.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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