O inquérito sorológico será realizado pela Sesa Crédito: Kasvi

As informações foram repassadas na manhã desta quinta-feira (16) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta. Segundo ele, o trabalho de investigação consiste na realização de exames de sangue que vão determinar se já foram ou não contaminadas pelo coronavírus.

Estamos optando por fazer esse inquérito sorológico no Estado que vai permitir uma radiografia muito profunda da real capacidade e força de transmissão do vírus. Esse trabalho vai permitir que tenhamos, ao longo do tempo, dados muito precisos para tomar decisão, explicou o secretário.

Your browser does not support the audio element. ES deve iniciar testes em casa na próxima semana para mapear imunes ao coronavírus

Nésio disse que o governo estadual ainda vai divulgar os municípios que vão receber os profissionais de saúde responsáveis pelo serviço. Ele informou que a equipe que fará a visita nas casas será composta por servidores da Sesa devidamente identificados e profissionais cedidos pelas prefeituras, como os agentes de saúde da família.