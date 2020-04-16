Os testes que vão identificar quem está imune ao novo coronavírus (Covid-19) devem começar na próxima semana. O inquérito sorológico, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), servirá para mapear os locais onde há concentração de infectados, e a partir dos resultados, auxiliar o governo a definir medidas de contenção da doença.
O exame define o nível de anticorpos (sistema de defesa do organismo) da pessoa testada e, em função do resultado, pode identificar se ela já passou pela doença e, portanto, se tem imunidade à Covid-19. Os profissionais de saúde farão visitas domiciliares, assim como acontece no combate aos focos da dengue e demais doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti.
As informações foram repassadas na manhã desta quinta-feira (16) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta. Segundo ele, o trabalho de investigação consiste na realização de exames de sangue que vão determinar se já foram ou não contaminadas pelo coronavírus.
Estamos optando por fazer esse inquérito sorológico no Estado que vai permitir uma radiografia muito profunda da real capacidade e força de transmissão do vírus. Esse trabalho vai permitir que tenhamos, ao longo do tempo, dados muito precisos para tomar decisão, explicou o secretário.
ES deve iniciar testes em casa na próxima semana para mapear imunes ao coronavírus
Nésio disse que o governo estadual ainda vai divulgar os municípios que vão receber os profissionais de saúde responsáveis pelo serviço. Ele informou que a equipe que fará a visita nas casas será composta por servidores da Sesa devidamente identificados e profissionais cedidos pelas prefeituras, como os agentes de saúde da família.
A visita domiciliar será feita de forma conjunta com universidades, instituições de pesquisa e profissionais já conhecidos da grande maioria dos moradores como técnicos de enfermagem e enfermeiros. A previsão é de começar na próxima quinzena. Preferencialmente, na próxima semana começa essa testagem, destacou.