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Inquérito sorológico

ES deve iniciar testes em casa na próxima semana para mapear imunes ao coronavírus

O inquérito sorológico será realizado em todas as regiões do Espírito Santo. A testagem será feita em pessoas escolhidas de forma aleatória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 09:19

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 09:19

Exame de sangue
O inquérito sorológico será realizado pela Sesa Crédito: Kasvi
Os testes que vão identificar quem está imune ao novo coronavírus (Covid-19) devem começar na próxima semana. O inquérito sorológico, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), servirá para mapear os locais onde há concentração de infectados, e a partir dos resultados, auxiliar o governo a definir medidas de contenção da doença.
O exame define o nível de anticorpos (sistema de defesa do organismo) da pessoa testada e, em função do resultado, pode identificar se ela já passou pela doença e, portanto, se tem imunidade à Covid-19. Os profissionais de saúde farão visitas domiciliares, assim como acontece no combate aos focos da dengue e demais doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti.
As informações foram repassadas na manhã desta quinta-feira (16) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta. Segundo ele, o trabalho de investigação consiste na realização de exames de sangue que vão determinar se já foram ou não contaminadas pelo coronavírus.
Estamos optando por fazer esse inquérito sorológico no Estado que vai permitir uma radiografia muito profunda da real capacidade e força de transmissão do vírus. Esse trabalho vai permitir que tenhamos, ao longo do tempo, dados muito precisos para tomar decisão, explicou o secretário.
ES deve iniciar testes em casa na próxima semana para mapear imunes ao coronavírus
Nésio disse que o governo estadual ainda vai divulgar os municípios que vão receber os profissionais de saúde responsáveis pelo serviço. Ele informou que a equipe que fará a visita nas casas será composta por servidores da Sesa devidamente identificados e profissionais cedidos pelas prefeituras, como os agentes de saúde da família.
A visita domiciliar será feita de forma conjunta com universidades, instituições de pesquisa e profissionais já conhecidos da grande maioria dos moradores como técnicos de enfermagem e enfermeiros. A previsão é de começar na próxima quinzena. Preferencialmente, na próxima semana começa essa testagem, destacou.

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