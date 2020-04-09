Sesa vai testar população para saber quem está imune ao coronavírus no ES

Exame de sangue: material coletado da população vai poder identificar quem já foi contaminado pela doença e ganhou imunidade Crédito: Kasvi

Os primeiros levantamentos são esperados ainda para este mês. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai testar a população para saber quem está imune ao novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. O exame servirá, inclusive, para mapear os locais onde há maior concentração de infectados e, a partir dos resultados, ajudar o governo a definir medidas de contenção da doença.

O teste trata-se de um inquérito sorológico, pelo qual pessoas em todas as regiões do Espírito Santo serão submetidas a exames de sangue que vão determinar se já foram ou não contaminadas pelo coronavírus.

O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explica que o exame define o nível de anticorpos (sistema de defesa do organismo) da pessoa testada e, em função do resultado, é capaz de identificar se ela já passou pela doença e, portanto, se tem imunidade à Covid-19.

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"Isso vai nos permitir, ao mesmo tempo, observar que, se uma determinada região tem alto número de pessoas com imunidade adquirida, pode não ser mais necessário o isolamento social, enquanto outra que apresente alta vulnerabilidade, haja a necessidade de reforçar o sistema de saúde."

Reblin diz que a Sesa está em fase final de definição de como se dará o inquérito, estabelecendo número e perfil das pessoas que serão testadas. Certeza é de que o exame será feito em todas as regiões e vai complementar outras estratégias da Sesa para o mapeamento do coronavírus no Estado.

Em coletiva nesta quarta-feira (8), o governador Renato Casagrande ressaltou a importância de fazer o mapa, que deverá estabelecer os níveis de contaminação por região, de leve a severo, e que vão contribuir na definição de medidas de contenção da Covid-19.

Além do inquérito sorológico, Reblin aponta que a Sesa vai contar também com uma ferramenta preparada pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), com georreferenciamento até por bairros, e com avaliações matemáticas que estão sendo conduzidas por professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Quanto à possibilidade de medidas diferentes por municípios ou regiões, o subsecretário ressalta que todas as ações vão seguir avaliações técnicas e de forma bastante criteriosa.