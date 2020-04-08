Polícia e Prefeitura de Vitória prometem intensificar ações na Vila Rubim

PM e Guarda de Vitória na Vila Rubim Crédito: Caíque Verli

A Gazeta receber denúncias de que estabelecimentos considerados não essenciais estão funcionando na região da Vila Rubim, Centro de Após a reportagem dereceber denúncias de que estabelecimentos considerados não essenciais estão funcionando na região da Vila Rubim, Centro de Vitória , com portas semiabertas ou fechadas, a Polícia Militar e a Prefeitura prometeram intensificar ações no local. O objetivo é orientar os comerciantes em relação ao decreto estadual de fechamento dos estabelecimentos como prevenção do coronavírus

De acordo com a denúncia recebida pela reportagem, na manhã desta quarta-feira (08) havia grande movimentação de pessoas na Vila Rubim, que aproveitavam para fazer compras não essenciais. Esses estabelecimentos estariam funcionando com portas entreabertas ou até mesmo fechadas.

Procurada, a Polícia Militar informou que atua em todo o Estado, inclusive na Vila Rubim, em Vitória, em conjunto com as prefeituras municipais, orientando os comerciantes em relação ao decreto estadual de fechamento de comércio como medida de prevenção ao Coronavírus. As guardas civis municipais, Corpo de Bombeiros e Exército também possuem poder de fiscalização.

"Dessa forma, denúncias sobre estabelecimentos comerciais abertos em período de isolamento social podem ser feitas ao Ciodes (190) e o recurso será enviado, junto aos fiscais do poder municipal, para checar, orientar e, em casos de desacato às solicitações, conduzir o cidadão à delegacia. Ressaltamos que ações específicas dependem de denúncias e um planejamento prévio para atuação", informou a PM, por nota.

A PM completou que, na tarde desta quarta-feira (8), o secretário da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, e o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, se reuniram com secretários municipais para reforçar as ações conjuntas com as prefeituras da Grande Vitória na fiscalização dos comércios, que devem ser intensificadas nos próximos dias.

Também procurada, a Prefeitura de Vitória informou, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, que irá intensificar a fiscalização em toda a cidade, enviando nesta semana equipe de posturas e Vigilância Sanitária, junto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, para verificar a situação citada e outras que forem recebidas.