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Fiscalização

Polícia e Prefeitura de Vitória prometem intensificar ações na Vila Rubim

O objetivo é orientar os comerciantes em relação ao decreto estadual de fechamento dos estabelecimentos como prevenção do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 19:32

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 19:32

PM e Guarda de Vitória fazem operação na Vila Rubim
PM e Guarda de Vitória na Vila Rubim Crédito: Caíque Verli
Após a reportagem de A Gazeta receber denúncias de que estabelecimentos considerados não essenciais estão funcionando na região da Vila Rubim, Centro de Vitória, com portas semiabertas ou fechadas, a Polícia Militar e a Prefeitura prometeram intensificar ações no local. O objetivo é orientar os comerciantes em relação ao decreto estadual de fechamento dos estabelecimentos como prevenção do coronavírus
De acordo com a denúncia recebida pela reportagem, na manhã desta quarta-feira (08) havia grande movimentação de pessoas na Vila Rubim, que aproveitavam para fazer compras não essenciais. Esses estabelecimentos estariam funcionando com portas entreabertas ou até mesmo fechadas. 
Procurada, a Polícia Militar informou que atua em todo o Estado, inclusive na Vila Rubim, em Vitória, em conjunto com as prefeituras municipais, orientando os comerciantes em relação ao decreto estadual de fechamento de comércio como medida de prevenção ao Coronavírus. As guardas civis municipais, Corpo de Bombeiros e Exército também possuem poder de fiscalização.

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"Dessa forma, denúncias sobre estabelecimentos comerciais abertos em período de isolamento social podem ser feitas ao Ciodes (190) e o recurso será enviado, junto aos fiscais do poder municipal, para checar, orientar e, em casos de desacato às solicitações, conduzir o cidadão à delegacia. Ressaltamos que ações específicas dependem de denúncias e um planejamento prévio para atuação", informou a PM, por nota.
A PM completou que, na tarde desta quarta-feira (8), o secretário da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, e o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, se reuniram com secretários municipais para reforçar as ações conjuntas com as prefeituras da Grande Vitória na fiscalização dos comércios, que devem ser intensificadas nos próximos dias.
Também procurada, a Prefeitura de Vitória informou, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, que irá intensificar a fiscalização em toda a cidade, enviando nesta semana equipe de posturas e Vigilância Sanitária, junto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, para verificar a situação citada e outras que forem recebidas.
"O município recebeu 846 denúncias de estabelecimentos comerciais abertos, de 21 de março a 7 de abril. Foram feitas 695 vistorias e orientações aos comerciantes para que paralisassem o atendimento presencial e fizessem a venda por aplicativo e entrega em domicílio, o que foi obedecido. A orientação é para ficar em casa. Denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Vitória On Line e 156", afirmou, por nota.

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