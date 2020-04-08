Luciano Rezende pede isolamento e diz que não existe imunidade para ninguém

Prefeito Luciano Rezende, que também é médico, defende isolamento social contra o coronavírus Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta divulgar que Um dia apósdivulgar que Vitória é a 6ª capital do país com maior incidência de coronavírus , o prefeito do município, Luciano Rezende , destacou que em um único local foram confirmados 18 idosos com a doença. Ele, que também é médico, afirmou que o processo de epidemia está apenas começando e que a tendência é que os números aumentem em todo país até o fim de abril. Por isso, pediu o isolamento social para evitar um cenário grave: "O número de casos pode explodir e o sistema hospitalar não tem como atender todo mundo de uma vez só".

TV Gazeta nesta quarta-feira (08), são vários os fatores que colocam a Capital no ranking nacional. Um deles é o fato de que Vitória foi impactada nos últimos dias pela confirmação de De acordo com o prefeito de Vitória, durante entrevista ànesta quarta-feira (08), são vários os fatores que colocam a Capital no ranking nacional. Um deles é o fato de que Vitória foi impactada nos últimos dias pela confirmação de 22 casos, entre idosos e funcionários de uma Instituição de Longa Permanência (ILP). Na casa de repouso, houve uma morte.

"Além disso, é importante lembrar que estamos, praticamente, há três semanas da primeira infecção da transmissão comunitária no país. Um terço dos casos aconteceu em um único local. E é só o começo. Nós já fizemos 10 mil atendimentos pelo número 156 e 125 consultas por vídeo. A maioria desses casos suspeitos é testado. Estamos começando o processo de epidemia no país, se não houver um fator novo, uma medicação, uma nova técnica, a tendência aumentar o número de casos em todo o Brasil", diz o prefeito.

SISTEMA HOSPITALAR

Para tentar evitar o aumento de casos durante o mês de abril, Rezende defendeu o isolamento social e chamou a atenção para o possível comprometimento do sistema hospitalar. Segundo ele, 5% das pessoas que adoecem são da forma grave, quadro que exige leito com respirador por semanas. Caso haja muitos pacientes nessa situação, haverá dificuldade para que a manutenção dos hospitais continuem funcionando normalmente.

"O mais importante, por mais que seja um incômodo e que as pessoas legitimamente não queiram cumprir - até porque muitas precisam trabalhar -, é o isolamento social. No momento em que o núcleo familiar se afasta, o vírus circula em quantidade menor e o Sistema de Saúde ganha tempo. As pessoas que adoecem de forma grave precisam de leito de UTI com respirador por duas ou três semanas. Isso faz com que o sistema hospitalar todo seja ocupado com pacientes do coronavírus. Se nós nos movimentarmos, andarmos pelas ruas, o número de doentes vai explodir e o sistema hospitalar não tem como atender todo mundo de uma vez só" Luciano Rezende - Prefeito de Vitória

O prefeito completou que é preciso diminuir a aceleração da contaminação e que o município está dedicando um tempo para solicitar que todos usem máscaras caseiras quando precisarem ir em locais como farmácias e supermercados. Ele afirmou que a medida também é importante para as pessoas que precisam trabalhar em serviços essenciais, como área da saúde, mercados, farmácia, limpeza e segurança pública, para que tenham um ambiente com menos vírus circulando. "Quando nos isolamos em casa, ajudamos a nós mesmos e ajudamos quem realmente precisa sair", reforça.

CUIDADO DEVE SER DE TODOS

Rezende ainda chamou a atenção para os casos com idosos. Ele pediu que a população respeite e não discrimine pessoas que possuem mais de 60 anos. O prefeito lembrou, ainda, que ninguém está imune ao vírus, independentemente da idade.

"Tivemos o caso de uma pessoa morta por coronavírus que tinha apenas 35 anos. Os idosos podem contrair o vírus mais facilmente e de forma mais grave. Eles precisam de uma atenção maior, mas todos devemos ter cuidado. As pessoas perguntam: "por que não faz isolamento só dos idosos?' Porque os idosos não vivem sozinhos. Eles vivem com jovens e crianças que vão chegar perto e passar o vírus para eles", explica.

"Em Vitória, temos o cuidado de colocar atenção onde está a população de idosos, para tentar garantir a saúde deles. Mas o isolamento deve ser feito por todos, pois não existe imunidade para ninguém. O que temos é um grupo que pode adoecer de forma mais grave, mas o cuidado deve ser geral, para evitar que os casos se agravem e cheguem ao quadro de pneumonia dupla, que pode provocar uma incapacidade de respiração em pessoas de todas as idades" Luciano Rezende - Prefeito de Vitória