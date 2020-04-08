Vitória e Vila Velha têm mais da metade dos casos de coronavírus no ES

Pandemia do coronavírus: movimento na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação. Dentre os municípios, Vila Velha é o que possui mais casos confirmados (67), seguido de Vitória (65). Veja a lista dos locais onde há confirmação de coronavírus no Espírito Santo:

Vila Velha (67)

Vitória (65)



Serra (41)

Cariacica (17)

Linhares (8)

Aracruz (5)

São Mateus (4)

Guarapari (3)

Colatina (3)

Castelo (2)

Sooretama (2)

Boa Esperança (1)

Afonso Cláudio (1)

Cachoeiro de Itapemirim (1)

Fundão (1)

Ibiraçu (1)

Itapemirim (1)

Santa Teresa (1)

Nova Venécia (1)

São Roque do Canaã (1)

Viana (1)



VITÓRIA É A 6ª CAPITAL DO PAÍS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE CORONAVÍRUS

De acordo com o Ministério da Saúde, o município de Vitória é a sexta capital do país com maior incidência do novo coronavírus (Covid-19) na população. Na cidade capixaba, já foram registrados 17,1 casos por 100 mil habitantes. A taxa é superior, inclusive, à do Rio de Janeiro (16,5), onde a contaminação vem se mostrando elevada nas últimas semanas.

Já a Sesa avalia que Vitória foi impactada nos últimos dias pela confirmação de 18 casos em apenas um dia, que ocorreu entre idosos de uma Instituição de Longa Permanência (ILP). Na casa de repouso da capital, houve uma morte e quatro funcionários também foram infectados.

ESPECIALISTAS PEDEM ISOLAMENTO SOCIAL NO ES

A Gazeta na última terça-feira (7), que a O subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, reforçou durante entrevista para a reportagem dena última terça-feira (7), que a Grande Vitória concentra a maioria dos casos no Espírito Santo e que, portanto, a região metropolitana precisa, mais do que outras regiões, manter o isolamento social.

"Sob pena de termos aqui situação de dificuldade no atendimento muito em breve, se o volume de casos continuar crescendo nessa velocidade." No início, das notificações de casos suspeitos no Estado, 5% eram confirmadas. Em pouco tempo dobrou e, agora, tem um índice médio de 14%.

MAS CAPIXABAS MOVIMENTAM PRAIAS, CALÇADÕES E FEIRAS

Vitória - Coronavírus. Feira livre de Gurigica. Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta flagrou No último domingo (5),flagrou praias e feiras movimentadas na Grande Vitória, mesmo com a recomendação dos especialistas para que se mantenha o isolamento social por conta da pandemia de coronavírus. Em Vitória, muita gente escolheu caminhar e pedalar no calçadão de Camburi. Já em Vila Velha, a cena foi parecida, com muitas pessoas circulando pelo calçadão e pelas areias da Praia da Costa e de Itapoã.

As prefeituras de Vitória e Vila Velha afirmam que têm feito trabalho de conscientização para reforçar a importância do isolamento social. Na Capital, carros de som, acompanhados da Guarda Municipal, têm circulado pelos bairros com pedidos para que as pessoas fiquem em casa. Já em Vila Velha, os guarda-vidas estão orientados a promover abordagens, ao longo da orla e também nos calçadões, para a conscientização das pessoas sobre a importância do isolamento social para prevenir da Covid-19.

O domingo (05) também foi de feiras livres lotadas. No bairro Gurigica, em Vitória, muita gente não respeitou a orientação da prefeitura e fez as compras sem utilizar máscaras de proteção. Em André Carloni, na Serra, e em Campo Grande, Cariacica, também houve registro de aglomeração. A movimentação era semelhante aos dias comuns, sem pandemia de coronavírus.