Domingo teve praias e feiras movimentadas na Grande Vitória

Fera livre de Gurigica bastante movimentada neste domingo Crédito: Vitor Jubini

O domingo (05) foi de praias e feiras movimentadas na Grande Vitória , mesmo com a recomendação dos especialistas para que se mantenha o isolamento social por conta da pandemia de coronavírus

Em Vitória, muita gente escolheu caminhar e pedalar no calçadão de Camburi. Já em Vila Velha, a cena foi parecida, com muitas pessoas circulando pelo calçadão e pelas areias da Praia da Costa e de Itapoã.

Movimentação no terceiro domingo de isolamento

PREFEITURAS: TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO

As prefeituras de Vitória e Vila Velha afirmam que têm feito trabalho de conscientização para reforçar a importância do isolamento social. Na Capital, carros de som, acompanhados da Guarda Municipal, têm circulado pelos bairros com pedidos para que as pessoas fiquem em casa.

"Inicialmente, trabalhamos com a conscientização. Algumas pessoas ainda insistem em levar um vida normal. Mas a recomendação é sair apenas para fazer o que for necessário e voltar para casa", afirmou Ademir Barbosa, secretário de Meio Ambiente de Vitória.

Já em Vila Velha, os guarda-vidas estão orientados a promover abordagens, ao longo da orla e também nos calçadões, para a conscientização das pessoas sobre a importância do isolamento social como forma de prevenir da Covid-19.

As pessoas já estão conscientes sobre a pandemia. Mas, Infelizmente, mesmo conscientes, muitos se negam a acreditar que vão se contaminar e contaminar seus entes. A nossa impressão é que só vão levar a sério depois de uma tragédia, exatamente o que nós estamos empenhados em prevenir, opinou o secretário de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Júnior.

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FEIRAS LOTADAS

O domingo também foi de feiras livres lotadas. No bairro Gurigica, em Vitória, muita gente não respeitou a orientação da prefeitura e fez as compras sem utilizar máscaras de proteção.

Em André Carloni, na Serra, e em Campo Grande, Cariacica, também houve registro de aglomeração. A movimentação era semelhante aos dias comuns, sem pandemia de coronavírus.

As prefeituras de Vitória, Serra e Cariacica afirmaram que fazem o monitoramento das feiras livres e que têm orientado os feirantes e consumidores sobre as práticas que devem ser adotadas para reduzir o risco de disseminação do vírus e contaminação, como evitar o contato próximo com outras pessoas e manter a higiene. Abaixo, veja o que disse cada município:

VITÓRIA

"Feirantes idosos e com doenças de risco foram substituídos por outros membros da família. Aumentamos o espaçamento entre uma barraca e outra, assim temos um espaço maior entre um feirante e outro, e também entre os clientes. Os feirante estão orientados a usar mascara, assim como os clientes. Trabalhamos de forma a orientar, mas avaliamos a cada dia o comportamento de cada feiras. A prefeitura pode mudar as regras, inclusive suspender as feiras novamente. Prioridade é resguarda a população da transmissão coletiva do vírus. Uma pessoa da família deve ir à feira, compra e volta para casa. Não dá para manter o mesmo padrão nesse espaço publico de antes da pandemia, isso seria uma irresponsabilidade", afirmou Ademir Barbosa, secretário de Meio Ambiente de Vitória.

SERRA

"A Prefeitura da Serra está monitorando as feiras diariamente. É importante lembrar que as feiras dispõem de banheiros hidráulicos com pia, sabonete e papel toalha. Além disso, estamos orientando os feirantes a manter a distância mínima de 1,50 m entre as barracas sempre que possível, para dar mais espaço para os moradores fazerem suas compras com tranquilidade. Alguns feirantes optaram por realizar o isolamento e não trabalhar nestes dias, o que gerou uma redução no número de barracas na maioria das feiras", diz a nota enviada pelo município.

CARIACICA

"A Prefeitura Municipal de Cariacica mantém fiscalização rigorosa nas feiras livres, cuja atividade foi retomada a partir de 28 de março após um acordo entre o Poder Executivo e os próprios feirantes, sob orientação e consultoria da Procuradoria Geral de Cariacica. Os feirantes se comprometeram a se adequar a normas de prevenção ao contágio do coronavírus, respeitando a distância lateral de 1,5 m entre as barracas e a correspondente higienização dos produtos e dos instrumentos de trabalho (balanças, cestos, bacias e sacolas). A Prefeitura forneceu pias portáteis nas feiras a fim de garantir mais uma opção de higienização de feirantes e frequentadores.