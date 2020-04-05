Comerciante preso por não fechar bar em Vila Velha foi solto sábado

Prefeitura de Vila Velha realiza operação para checar se comerciantes estão cumprindo decreto de restrição de funcionamento em função da Covid-19. Crédito: Divulgação Prefeitura Municipal de Vila Velha

Your browser does not support the audio element. Comerciante detido por não fechar bar em Vila Velha permanece preso

O título e o texto desta matéria foram alterados porque, inicialmente, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) havia informado que o comerciante continuava preso neste domingo (5). Nesta segunda-feira (6), após ser novamente demandada pela reportagem de A Gazeta, a Sejus corrigiu a informação e informou que ele foi liberado no sábado (4), mediante decisão judicial.

O fechamento de todos os bares e demais lojas foi determinado em decreto pelo governador Renato Casagrande como medida de combate à pandemia do coronavírus. Somente serviços essenciais podem permanecer funcionando.

O bar, localizado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, estava com clientes nas mesas e funcionando normalmente. A guarda municipal, acompanhada de fiscais da prefeitura, passou no estabelecimento e pediu para que o dono fechasse o local. Porém, Bruno não teria aceitado a ordem e desacatou a equipe, afirmou o secretário Municipal de Defesa Social, Coronel Emmerich.

"Houve desobediência e desacato. Passamos por todos os bares e todos estão respeitando de forma consciente e tranquila. Ele não quis respeitar e, além disso, desacatou os guardas municipais", explicou o coronel, na ocasião.