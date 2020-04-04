Com bar aberto, comerciante é detido por guardas em Vila Velha

Prefeitura faz operação no município Crédito: Divulgação Prefeitura Municipal de Vila Velha

Guardas municipais detiveram um comerciante durante uma operação de fiscalização a bares em Vila Velha. Bruno Vitalino foi conduzido para delegacia por discordar em cumprir a ordem de fechar o comércio.

O fechamento de todos os bares e demais lojas foi determinado em decreto pelo governador Renato Casagrande como medida de combate a pandemia do coronavírus. Somente serviços essenciais podem permanecer funcionando.

O bar, localizado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, estava com clientes nas mesas e funcionando normalmente. A guarda municipal, acompanhada de fiscais da prefeitura, passaram no estabelecimento e pediram para que o dono fechasse o local. Porém, Bruno não teria aceitado a ordem e desacatou a equipe, afirmou o secretário Municipal de Defesa Social, Coronel Emmerich.

"Houve desobediência e desacato. Passamos por todos os bares e todos estão respeitando de forma consciente e tranquila. Ele não quis respeitar e, além disso, desacatou os guardas municipais", explicou o coronel.

Nesta sexta-feira, a guarda de Vila Velha recebeu mais de 100 denúncias de bares abertos durante o isolamento social contra o coronavírus. As ações de fiscalização vão continuar no município.

O comerciante foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha onde prestaria depoimento e ficaria a cargo da decisão do delegado de plantão se seria autuado ou não.

A OPERAÇÃO

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, a operação fechou, na noite desta sexta-feira (3), 15 bares que descumpriam a restrição de funcionamento imposta pelo decreto estadual em três bairros: Itaparica, Coqueiral de Itaparica e Parque das Gaivotas.