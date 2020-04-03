Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump reforça necessidade de isolamento: 'Fiquem em casa'
Covid-19

Trump reforça necessidade de isolamento: 'Fiquem em casa'

O presidente ainda informou, durante entrevista coletiva, que o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do país divulgou nova diretriz sobre uso de máscaras, incentivando o uso delas no quadro atual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 19:16

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 19:16

O presidente dos EUA, Donald Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega | PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou nesta sexta-feira (3) que é necessário manter a política de isolamento social, para evitar a disseminação do novo coronavírus. Além disso, Trump informou, durante entrevista coletiva, que o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do país divulgou nova diretriz sobre uso de máscaras, incentivando o uso delas no quadro atual.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Trump afirmou que as pessoas que tiverem de sair de casa podem usar uma máscara ou mesmo algo improvisado, como um pano a ser posteriormente lavado. Segundo ele, porém, isso não substitui a necessidade de distanciamento pessoal. "Fiquem em casa, isso acabará, não demorará muito", previu. O presidente comentou que a questão da máscara é uma recomendação não obrigatória do CDC e ele mesmo afirmou que não pretende usar máscara. Ele disse que a prioridade é garantir que os profissionais de saúde tenham acesso a esse equipamento e afirmou que orientou que se vete a exportação dos modelos N95, para garantir seu abastecimento pelo país.
O líder americano também comentou sobre a situação no Estado de Nova York, que "parece ser o foco principal agora" da doença no país. "Não pouparemos recursos para ajudar Nova York", prometeu, citando o envio de respiradores e outros materiais às regiões mais afetadas. Ele também elogiou o trabalho dos governadores na luta contra a doença.

Veja Também

Governador de NY vira rosto do combate à crise do coronavírus nos EUA

Conselheiro de Trump defende política nacional de isolamento social nos EUA

Trump mencionou os estudos em andamento na busca de um medicamento contra o coronavírus. Segundo ele, a hidroxicloroquina "parece ter bons resultados". Ele prometeu continuar a informar sobre os desdobramentos dessas pesquisas. Na opinião de Trump, caso o medicamento se prove de fato eficaz, isso teria um grande impacto. "Vamos ver o que acontece", comentou.
O vice-presidente americano, Mike Pence, estava na coletiva. Pence disse que os casos de coronavírus nos EUA "seguem em ritmo constante, mas baixo", contudo também enfatizou a necessidade de que a população americana adote medidas para reduzir sua transmissão.

Veja Também

Coronavírus: Brasil tem 359 mortes e número de infectados passa de 9 mil

Disney adia filmes da Marvel e 'Indiana Jones 5' devido a coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados