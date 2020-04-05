10 momentos que mostram a solidariedade e fé dos capixabas durante a pandemia de coronavírus

Ao longo de todos esses dias de isolamento forçado por conta da pandemia de coronavírus, não faltaram exemplos de capixabas unidos pela solidariedade e fé. Nós separamos dez desses momentos, registrados em reportagens de A Gazeta, para inspirar mais pessoas nesses tempos tão difíceis.
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A capixaba que prepara e distribui marmitas para caminhoneiros na Serra
Therezinha Ludovico Liberato, de 83 anos, mais conhecida como Dona Xuxinha, contou com a ajuda da nora para vencer um pouco do tédio causado pelo isolamento e pedir que as amigas e também outras vovós permaneçam em casa para o próprio bem.
"É a minha forma de homenagear esses profissionais tão importantes durante o isolamento por causa do coronavírus", conta Tereza Rosa, que mora no bairro Vila Nova, em Vila Velha. Ela monta diariamente uma mesa com café, pães, suco e bolos e faz a alegria de trabalhadores como o pessoal da coleta de lixo.
Dona Marlúcia e a família aumentaram a quantidade diária de pães e decidiram colocá-los à disposição de quem não tem condições de pagar por eles na cidade de Ponto Belo. A padaria fica próxima a comunidades carentes da região. É um gesto de solidariedade nesse momento de crise.
Para retribuir o carinho que recebeu, o psicólogo Paulo Alberto Ferriele ajuda no combate aos efeitos psicológicos durante o isolamento social. Paulo está realizando, de casa, atendimentos gratuitos on-line.
Para superar o tédio provocado pelo isolamento, o empresário Rico Garcia decidiu projetar uma animação na parede do condomínio onde mora. A ideia, claro, agradou os vizinhos!
Em tempos de tensão provocada pela pandemia mundial do novo coronavírus, qualquer mensagem que traga calma é bem-vinda nesse momento. Foi exatamente isso que fez um hotel na Praia do Canto, Vitória. Os funcionários montaram palavras como "Fé" a partir das luzes acesas de janelas do hotel.
Os moradores do condomínio Vivendas Laranjeiras, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, se uniram, de suas janelas e varandas, para cantar um louvor e bater palmas em homenagem aos profissionais de saúde, que tanto têm se dedicado neste momento da pandemia do coronavírus. A mobilização aconteceu por iniciativa dos próprios moradores e foi registrada por vários deles.
Os docentes do Ifes, campus Colatina, estão produzindo o material para ser encaminhado para profissionais de saúde do Hospital Silvio Avidos, uma das unidades de referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus no Estado. Eles usam uma impressora 3D para a produção.
"Se os caminhoneiros pararem, a gente não vai ter combustível, não vai ter remédio, não vai ter comida. O que comecei a fazer é simples, mas é uma forma de agradecer pelo trabalho deles", conta Andreia Daniella Cruz, que teve a ideia de distribuir as marmitas de graça para caminhoneiros. Na tampa das marmitas, a mensagem: "Obrigado pelo trabalho e boa viagem".