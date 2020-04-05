Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 10 momentos que mostram a solidariedade e fé dos capixabas durante a pandemia de coronavírus
União e emoção

10 momentos que mostram a solidariedade e fé dos capixabas durante a pandemia de coronavírus

Doações, união entre moradores de condomínios ou mesmo simples palavras de afeto... tudo vale nesse momento tão difícil para todos nós
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 13:54

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 13:54

Ao longo de todos esses dias de isolamento forçado por conta da pandemia de coronavírus, não faltaram exemplos de capixabas unidos pela solidariedade e fé. Nós separamos dez desses momentos, registrados em reportagens de A Gazeta, para inspirar mais pessoas nesses tempos tão difíceis. 
Você também tem alguma história legal para contar? Mande pra gente pelo email [email protected] ou pelo nosso WhatsApp (27 98135-8261). 

A capixaba que prepara e distribui marmitas para caminhoneiros na Serra

Therezinha Ludovico Liberato, de 83 anos, mais conhecida como Dona Xuxinha, contou com a ajuda da nora para vencer um pouco do tédio causado pelo isolamento e pedir que as amigas e também outras vovós permaneçam em casa para o próprio bem
"É a minha forma de homenagear esses profissionais tão importantes durante o isolamento por causa do coronavírus", conta Tereza Rosa, que mora no bairro Vila Nova, em Vila Velha. Ela monta diariamente uma mesa com café, pães, suco e bolos e faz a alegria de trabalhadores como o pessoal da coleta de lixo
Dona Marlúcia e a família aumentaram a quantidade diária de pães e decidiram colocá-los à disposição de quem não tem condições de pagar por eles na cidade de Ponto Belo. A padaria fica próxima a comunidades carentes da região. É um gesto de solidariedade nesse momento de crise. 
Para retribuir o carinho que recebeu, o psicólogo Paulo Alberto Ferriele ajuda no combate aos efeitos psicológicos durante o isolamento social. Paulo está realizando, de casa, atendimentos gratuitos on-line.
Para superar o tédio provocado pelo isolamento, o empresário Rico Garcia decidiu projetar uma animação na parede do condomínio onde mora. A ideia, claro, agradou os vizinhos! 
Em tempos de tensão provocada pela pandemia mundial do novo coronavírus, qualquer mensagem que traga calma é bem-vinda nesse momento. Foi exatamente isso que fez um hotel na Praia do Canto, Vitória. Os funcionários montaram palavras como "Fé" a partir das luzes acesas de janelas do hotel. 
Os moradores do condomínio Vivendas Laranjeiras, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, se uniram, de suas janelas e varandas, para cantar um louvor e bater palmas em homenagem aos profissionais de saúde, que tanto têm se dedicado neste momento da pandemia do coronavírus. A mobilização aconteceu por iniciativa dos próprios moradores e foi registrada por vários deles. 
Os docentes do Ifes, campus Colatina, estão produzindo o material para ser encaminhado para profissionais de saúde do Hospital Silvio Avidos, uma das unidades de referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus no Estado. Eles usam uma impressora 3D para a produção. 
"Se os caminhoneiros pararem, a gente não vai ter combustível, não vai ter remédio, não vai ter comida. O que comecei a fazer é simples, mas é uma forma de agradecer pelo trabalho deles", conta Andreia Daniella Cruz, que teve a ideia de distribuir as marmitas de graça para caminhoneiros. Na tampa das marmitas, a mensagem: "Obrigado pelo trabalho e boa viagem". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados