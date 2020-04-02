Psicólogo curado de coronavírus faz atendimentos gratuitos no ES

Durante a tarde desta quarta-feira (01), o psicólogo Paulo Alberto Ferri se preparava para atender mais um paciente, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Seria uma atividade comum, se o profissional não estivesse acabado de se curar da contaminação pelo novo coronavírus e, agora, para retribuir o carinho que recebeu, ele vai ajudar no combate aos efeitos psicológicos durante o isolamento social. Paulo está realizando, de casa, atendimentos gratuitos on-line.
O psicólogo contou que abriu dez vagas gratuitas para acompanhamento psicológico semanal. Ele já foi procurado por seis pessoas e começou a trabalhar com eles.
"Muitos psicólogos estão se colocando disponíveis para atendimento social on-line. Eu também queria, mas como meu diagnóstico estava muito em evidência, resolvi deixar passar um pouco para me colocar à disposição"
De acordo com Paulo, os atendimentos serão feitos por chamada de vídeo on-line, com duração de até uma hora. Na visão do profissional, os atendimentos são importantes tanto para os pacientes quanto para ele.
Isso é uma maneira de investir na solidariedade, tanto no sentido de ofertar quanto de receber, é um muito importante. Além disso, é uma forma de promover estratégias para manter a vida em movimento, mesmo que seja dentro de casa. É bom para não perder as forças e seguir tentando manter a vida o mais saudável possível, explicou.
O psicólogo também comentou que os atendimentos são uma maneira de retribuir o carinho que recebeu durante o período em que estava com a doença.
Acredito que o imenso carinho que recebi é efeito por perceberem que eu, mesmo me expondo, estava buscando ajudar e orientar algumas pessoas sobre a pertinência do isolamento social. Essas energias boas, orações e tudo foram os principais responsáveis para que eu tivesse sobriedade pra passar por isso. Eu não me senti sozinho, mesmo estando só. Essas boas vibrações me deram mais potência e saúde", lembrou o psicólogo.
ISOLAMENTO
Apesar de estar curado, Paulo comentou que segue respeitando o isolamento. Só saiu depois do teste negativo, para fazer compras e visitar a família.
Foram 14 dias de isolamento social, além do acompanhamento médico para evitar que a doença se agravasse. Segundo o psicólogo, ele esteve no início de março no Rio de Janeiro e, quando retornou, já apresentou os sintomas da Covid-19. Paulo foi o segundo caso confirmado em Linhares.