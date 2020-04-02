Psicólogo curado de coronavírus faz atendimentos gratuitos no ES

Paulo Alberto Ferri, psicólogo curado do coronavírus no ES Crédito: Arquivo Pessoal

O psicólogo contou que abriu dez vagas gratuitas para acompanhamento psicológico semanal. Ele já foi procurado por seis pessoas e começou a trabalhar com eles.

"Muitos psicólogos estão se colocando disponíveis para atendimento social on-line. Eu também queria, mas como meu diagnóstico estava muito em evidência, resolvi deixar passar um pouco para me colocar à disposição" Paulo Alberto Ferri - Psicólogo curado da covid-19

De acordo com Paulo, os atendimentos serão feitos por chamada de vídeo on-line, com duração de até uma hora. Na visão do profissional, os atendimentos são importantes tanto para os pacientes quanto para ele.

Isso é uma maneira de investir na solidariedade, tanto no sentido de ofertar quanto de receber, é um muito importante. Além disso, é uma forma de promover estratégias para manter a vida em movimento, mesmo que seja dentro de casa. É bom para não perder as forças e seguir tentando manter a vida o mais saudável possível, explicou.

O psicólogo também comentou que os atendimentos são uma maneira de retribuir o carinho que recebeu durante o período em que estava com a doença.

Acredito que o imenso carinho que recebi é efeito por perceberem que eu, mesmo me expondo, estava buscando ajudar e orientar algumas pessoas sobre a pertinência do isolamento social. Essas energias boas, orações e tudo foram os principais responsáveis para que eu tivesse sobriedade pra passar por isso. Eu não me senti sozinho, mesmo estando só. Essas boas vibrações me deram mais potência e saúde", lembrou o psicólogo.

31/03/20 - Linhares -Paciente de Linhares curado da Covid-19 Crédito: Arquivo Pessoal

ISOLAMENTO

Apesar de estar curado, Paulo comentou que segue respeitando o isolamento. Só saiu depois do teste negativo, para fazer compras e visitar a família.