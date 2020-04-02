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Solidariedade

Dona de padaria em Ponto Belo doa pães a quem precisa

Desde a última segunda-feira (30), Dona Marlúcia e a família aumentaram a quantidade diária de pães e decidiram colocá-los à disposição de quem não tem condições de pagar por eles na pequena cidade do Norte do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 15:17

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 15:17

Gesto de gentileza: no balcão da padaria, pães são deixados em sacolas para que os mais necessitados se alimentem
Gesto de gentileza: no balcão da padaria, pães são deixados em sacolas para que os mais necessitados se alimentem Crédito: Divulgação
Pode parecer clichê dizer que pequenos gestos fazem a diferença, mas em Ponto Belo, pequena cidade localizada no extremo Norte do Espírito Santo, a boa ação de uma pessoa tem levado alimento à mesa de quem mais precisa.
Desde a última segunda-feira (30), a empresária Marlúcia Lucas Rabelo Batista, de 60 anos, pediu que os padeiros que trabalham na panificadora da família aumentassem a produção diária de pães e alimentos, para que as pessoas que não tenham condições de comprá-los pudessem levá-los sem pagar nada.

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Isolada no pequeno sítio que possui, ela, o marido e os filhos se sentiram tocados pela necessidade de muitos moradores carentes da cidade, que por conta do isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus, estão com dificuldades para trabalhar e levar o alimento para casa.
"Já faz alguns dias, sabe. Moramos no sítio e no caminho até a padaria passamos todos os dias por algumas comunidades carentes. Essas pessoas já não têm muito em épocas normais, agora então a situação se agravou. Pedi que os padeiros fizessem pelo menos 200 pães, normalmente fazemos 150 por dia, para doar. Colocamos em uma sacolinha sobre o balcão e quem não tem dinheiro para pagar pode pegar de graça", contou dona Marlúcia, proprietária da Panificadora Ramalho, uma das poucas do município.

MAIS QUE PÃES

Não se engane. Dona Marlúcia e a família não estão doando alimentos que sobraram ou não foram vendidos. Tudo é feito no dia e distribuído no pequeno comércio familiar.
A padaria está localizada próximas de comunidades carentes e o pão gratuitos tem colaborado nesse momento difícil
A padaria está localizada próxima de comunidades carentes e o pão gratuito tem colaborado nesse momento difícil Crédito: Divulgação
"Chegaram a dizer que a gente estava dando coisa velha, mas não é isso. Foi a forma que encontrei para ajudar de alguma forma. Se é doando pães que posso colaborar, então é isso que farei. Como temos uma roça pequena, produzimos algumas coisinhas. Também já doamos ovos, leite e banana. No que eu puder ajudar, vou ajudar. A situação não é fácil, só que está mais difícil para muita gente. Acredito muito em Deus e, se ajudo hoje, amanhã receberei em dobro"
Marlúcia Lucas Rabelo Batista - Dona da Panificadora Ramalho

CIDADE ENGAJADA

A população de Ponto Belo é pequena, com cerca de 7 mil habitantes segundo o último senso divulgado pelo IBGE. E de acordo com Dona Marlúcia, poucas são as pessoas que não estão cumprindo com o isolamento social.
"Olha, aqui na cidade está todo mundo em casa. Não se vê quase ninguém na rua. Só estão abertos mesmo os supermercados, padarias e farmácias. Não tem loja aberta por aqui. Se cada um fizer a própria parte, vamos sair dessa. Tenho certeza de que o mundo será diferente daqui para frente e quero deixar uma mensagem de solidariedade para quando esse novo momento chegar", contou.

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