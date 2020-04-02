Afonso Cláudio confirma primeiro caso de coronavírus

O município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) divulgaram na noite desta quarta-feira (01), o registro do primeiro caso confirmado do novo coronavírus (Covid-19) na cidade. O paciente está em isolamento domiciliar.
De acordo com o boletim divulgado pela Sesa, Afonso Cláudio contabiliza um caso confirmado, três descartados e um sendo investigado. Já a prefeitura informou que quatro pacientes ainda aguardam o resultado do exame no município.
Até a data de 01/04/2020, foram realizadas 06 notificações no município, sendo que 01 caso resultou negativo, 01 caso foi confirmado na data de hoje (01/04/2020) e 04 ainda estão em investigação, diz publicação no site da prefeitura.
Segundo a assessoria da prefeitura, o paciente esteve recentemente em cidades do Estado com casos confirmados do novo coronavírus, onde pode ter tido contato com o vírus. Ele está sendo monitorado pela equipe de saúde do município em sua residência, onde está em isolamento.
A Prefeitura de Afonso Cláudio reforçou a orientação de que a população deve ficar em casa e tomar as medidas de precauções e disponibilizou números de telefones para que a população entre em contato em caso de dúvidas ou sintomas de gripe: (27)3735-4046 ou (27) 98166-5179.