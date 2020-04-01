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Covid-19

Secretaria de Saúde: são 120 casos confirmados de coronavírus no ES

Governador Renato Casagrande havia informado que 122 pessoas foram  diagnosticadas com a doença Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 20:30

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 20:30

Coronavírus - Covid19
Secretaria de Saúde informou que são 120 casos confirmados de coronavírus no ES Crédito: Olga Lionart/Pixabay
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo informou que 120 pessoas já foram diagnosticadas com Covid-19 no Estado até esta quarta-feira (01). O balanço foi divulgado pelo boletim da Sesa, que é publicado diariamente pela pasta.
Mais cedo, o governador Renato Casagrande divulgou que havia 122 casos confirmados do novo coronavírus no Estado. Contudo, dois casos são de moradores do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Os pacientes estavam de passagem pelo Espírito Santo quando foram diagnosticados com a Covid-19. Os casos passarão a ser contabilizados pelos estados de origem nos próximos boletins. Assim, o número correto de casos confirmados no ES é 120.

TENDÊNCIA

Nesta quarta, dos 160 testes realizados, 25 deram positivo - um do morador de Minas - o maior volume de casos confirmados em um só dia, segundo Luiz Carlos Reblin, coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa.  Ele diz que a tendência é que, agora que o Espírito Santo vivencia a transmissão comunitária, quando não é mais possível identificar a origem da contaminação, os registros sejam cada vez maiores.
Questionado se o isolamento social não deveria garantir menos casos, Reblin explica que o distanciamento é fundamental para que o ritmo de crescimento seja menor, e a curva da doença no Estado não seja tão elevada quanto em outros Estados e países.
"Havendo então a permanência dessas medidas, a curva vai ser mais suave, e teremos menos pessoas doentes, menos casos graves e o risco de mortes será bem menor. Essa é a lógica das medidas de isolamento social. Se isso não for observado,  o sistema corre o risco de não ter capacidade de atender todo mundo. Não falo apenas do sistema público, mas do privado também. O resultado daqui para frente do controle da doença vai depender muito da população, do respeito ao isolamento", ressalta Reblin. 
Dos 120 casos confirmados pela Sesa, 100 estão na Grande Vitória. Vila Velha é o município com maior número de pessoas infectadas, são 36.  Linhares é o município fora da região metropolitana com mais casos confirmados: são sete até o momento. 
De segunda para terça-feira, foram registrados 24 novos casos nos municípios de Aracruz (1), Afonso Cláudio (1), Cariacica (2), Castelo (1), Linhares (2), São Mateus (2), Serra (7), Sooretama (1), Vila Velha (1) e Vitória (6). 
Confira o número de casos por município na tabela abaixo:

MORTE INVESTIGADA

Apesar de não ter nenhuma morte confirmada, a Secretaria de Saúde investiga o óbito de um paciente com suspeita de coronavírus
Ainda de acordo com o boletim da Sesa, 674 casos continuam sendo investigados. Dos pacientes confirmados com a doença, 88 estão em isolamento residencial, 19 internados e 13 já estão curados.
Coronavírus - Covid19
Uma morte por coronavírus está sendo investigada no ES Crédito: Tumisu/Pixabay

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

Na segunda-feira (30), o governador Renato Casagrande confirmou que o Espírito Santo entrou no estágio de transmissão comunitária do coronavírus. Ou seja, as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção.
Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país). As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.

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