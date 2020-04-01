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Pandemia

Governo do ES vai ampliar testes de coronavírus para mais pessoas

A ideia é que, com a abrangência maior, o Espírito Santo tenha um monitoramento mais efetivo da disseminação da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 06:00

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 06:00

exame de sangue
Governo vai ampliar o perfil de pessoas a serem submetidas a exames para o novo coronavírus Crédito: Divulgação/ Ministério da Saúde
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publica, nesta quarta-feira (1º), uma nota técnica com os critérios para a realização de testes para diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19). Embora o Espírito Santo vivencie a transmissão comunitária, que permitiria exames apenas nos casos graves, o governo vai ampliar os testes para mais pessoas.
A prioridade será para os pacientes com condição clínica agravada, porém também vão ser examinados profissionais da saúde e de segurança com sintomas respiratórios, e ainda os internados em unidades sentinela - alvo de monitoramento da Sesa - que tenham indícios da doença, mesmo sem relato de viagem ao exterior ou contato com pessoas reconhecidamente infectadas, segundo o secretário Nésio Fernandes. 

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A intenção é que, com maior abrangência, o Espírito Santo tenha uma melhor radiografia do comportamento do vírus em território capixaba, que poderão ajudar a definir políticas de controle de disseminação da doença como, por exemplo, mais restrições em regiões onde os indicadores de Covid-19 forem mais elevados. 
Como o Ministério da Saúde recomenda que os testes sejam feitos apenas nos casos graves, Nésio Fernandes diz que o governo estadual optou por comprar os próprios kits - além dos que vai receber por meio de doação. A estimativa é alcançar 100 mil testes no Estado - a maior parte do material chega em abril. 
A capacidade de testagem do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) também está sendo ampliada. A perspectiva é atingir uma média diária de 500 exames. Nesta terça-feira (31), todas as 175 amostras de casos suspeitos foram testadas, e em 11 delas o resultado foi positivo. 

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