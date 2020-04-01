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Covid-19

Coronavírus: ES chega a 122 casos confirmados da doença

O  número foi confirmado pelo governador Renato Casagrande, na noite desta quarta-feira (01)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 18:21

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 18:21

Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus
Pessoas com síndrome gripal Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay
Em  27 dias, o Espírito Santo alcançou a marca de 122  casos confirmados do novo coronavírus. O número foi confirmado pelo governador Renato Casagrande, na noite desta quarta-feira (01).  Em 24 horas, foram 25 novos testes positivos. 
"É o maior número de confirmados em  apenas em um dia. O nosso trabalho precisa continuar muito forte, evitando aglomerações, concentração de pessoas, mantendo o distanciamento entre as pessoas. Só vamos conseguir fazer controle se a gente tiver disciplina", analisou Casagrande. 

PRIMEIRO CASO 

O primeiro registro confirmado foi divulgado no dia 5 de março. Uma mulher, de 37 anos, esteve na Itália e chegou ao Espírito Santo em 20 de fevereiro. Dois dias depois, durante o carnaval, começou a ter os sintomas da doença. Ela ficou nove dias internada em um hospital particular e recebeu alta em 4 de março. 

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

Na segunda-feira (30), o governador Renato Casagrande confirmou que o Espírito Santo  entrou no estágio de transmissão comunitária do coronavírus. Ou seja, as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção. 
Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país). As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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