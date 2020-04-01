Coronavírus: ES chega a 122 casos confirmados da doença

Pessoas com síndrome gripal Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay

Em 27 dias, o Espírito Santo alcançou a marca de 122 casos confirmados do novo coronavírus . O número foi confirmado pelo governador Renato Casagrande, na noite desta quarta-feira (01). Em 24 horas, foram 25 novos testes positivos.

"É o maior número de confirmados em apenas em um dia. O nosso trabalho precisa continuar muito forte, evitando aglomerações, concentração de pessoas, mantendo o distanciamento entre as pessoas. Só vamos conseguir fazer controle se a gente tiver disciplina", analisou Casagrande.

Registramos hoje a parcial de 25 casos confirmados de #Coronavírus no ES. Mais que o dobro em relação ao número de ontem. No total, são 122 testes positivos. Acesse os boletins diários emhttps://t.co/M9QKBqGc3x. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 1, 2020

PRIMEIRO CASO

O primeiro registro confirmado foi divulgado no dia 5 de março. Uma mulher, de 37 anos, esteve na Itália e chegou ao Espírito Santo em 20 de fevereiro. Dois dias depois, durante o carnaval, começou a ter os sintomas da doença. Ela ficou nove dias internada em um hospital particular e recebeu alta em 4 de março.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

Na segunda-feira (30), o governador Renato Casagrande confirmou que o Espírito Santo entrou no estágio de transmissão comunitária do coronavírus. Ou seja, as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção.

Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país). As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.