Empresas doam alimentos e até tíquete de R$ 100 para mais pobres no ES

Coronavírus: crise está levando à criação de redes de solidariedade Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay

Na guerra contra a Covid-19 , todo esforço é válido. Do voluntariado em unidades de saúde a doações para a população mais pobre que perdeu a renda por conta das necessárias medidas de controle da doença, qualquer ajuda é muito bem-vinda. E é pensando nisso que várias empresas, mesmo em um momento difícil, estão criando uma grande rede de solidariedade.

Comida, café, cereais e chocolates são alguns dos itens que estão sendo doados por empresas que atuam no Espírito Santo para ajudar quem mais precisa neste momento. Há ainda empresas que estão contribuindo para a doação de um tíquete-alimentação de R$ 100 que será distribuído pela ONG Gerando Falcões para famílias de várias comunidades carentes do país, incluindo em Vitória.

A Nestlé, que opera no Estado por meio da Chocolates Garoto, está doando mais de 500 toneladas de alimentos, bebidas e comida para animais de estimação para auxiliar pessoas necessitadas em todo o país.

Especificamente no Espírito Santo, o grupo ainda fará doações para a ONG Gerando Falcões  que tem uma unidade em Vitória  de cereais, biscoitos e chocolates, além de doações para os hospitais Santa Rita e da Unimed, ambos na Capital.

A Buaiz Alimentos informou que está doando nesta semana 9 mil produtos, entre café Número Um e farinha de trigo e mistura para bolo Regina. Esses produtos irão compor 3 mil cestas básicas que estão sendo montadas pela Apex Social e serão doadas para famílias da Grande Vitória.

TÍQUETE DE R$ 100

Outra ação da ONG Gerando Falcões é a criando de um tíquete de R$ 100 mensais para famílias carentes. Com ajuda de várias empresas, como a Suzano e o Itaú, 27 mil moradores de favelas devem ser beneficiados em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

O cartão pré-pago foi confeccionado pela Ticket, empresa de cartões de alimentação e refeição. A entrega dos vales, batizados de "cesta básica digital", deve acontecer ao longo desta semana. O fundo que vai custear essa ação já ultrapassou os R$ 8 milhões, recurso vindo de doações de empresas.

O cartão terá duas recargas, também de R$ 100, em maio e em junho, totalizando três meses de benefício. Ele será aceito em estabelecimentos como supermercados, padarias e restaurantes.

DOAÇÃO PARA HOSPITAIS E PREFEITURAS

Outras companhias também estão empregando recursos para ajudar no controle do novo coronavírus. A cooperativa de laticínios Selita doou hipoclorito de sódio para a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim pulverizar ruas e pontos de ônibus no município, fazendo o trabalho de desinfecção.

A Suzano anunciou a doação de papel higiênico e fraldas para hospitais e unidades de saúde dos Estados de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará.

As doações serão repassadas às Secretarias de Saúde dos municípios das regiões onde a empresa atua ou está mais presente, incluindo o Norte do Espírito Santo, alguns municípios da Grande Vitória e do Sul capixaba. A Suzano também está adquirindo materiais como máscaras comuns, máscaras de uso hospitalar e ventiladores mecânicos para unidades hospitalares. Alguns desses materiais são importados e aguardam os trâmites de liberação alfandegária.

O coronavírus no ES

A Ervas Naturais informou que vai doar uma tonelada de álcool em gel para hospitais do Estado, iniciativa que será realizada em parceria com a Alcon e a Ingral. O produto será destinado aos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente no combate do coronavírus.

Também foram doados aproximadamente 35 mil litros de álcool 70 pela União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica). A empresa capixaba Penedo realizou o envasamento do produto, que já está sendo distribuído.

Já a gigante da perfumaria O Boticário vai doar 1,5 tonelada de álcool gel para unidades de saúde da Serra, cidade onde o grupo possui um centro de distribuição.