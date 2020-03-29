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Coronavírus

Empresário supera crise ao criar proteção para caixa de supermercados

Ideia ajudou a manter o negócio dele e também a dar mais segurança aos trabalhadores durante a pandemia de coronavírus

Publicado em 29 de Março de 2020 às 07:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 07:56
As barreiras transparentes foram instaladas em todos os estabelecimentos do Grupo Coutinho no ES
As barreiras transparentes foram instaladas em todos os estabelecimentos do Grupo Coutinho no ES Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho
Empresário supera crise ao criar proteção para caixa de supermercados
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
Crédito:
Diante da crise econômica causada pelo coronavírus em todo o país, os negócios estão tendo que se reinventar. No Espírito Santo, um empreendedor viu em uma necessidade de os caixas de lojas uma oportunidade para manter o seu negócio funcionando. O empresário Adaucto Morais decidiu apostar na criatividade e produzir barreiras de proteção em acrílico.
Adaucto é dono de uma agência de comunicação visual que está no mercado há 26 anos, localizada na Serra. Os contratos que ele tinha em andamento foram suspensos e ele ficou sem trabalho para executar devido ao isolamento social.  

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Ouvindo relatos das pessoas sobre como os caixas de supermercados e outros locais estão sujeitos ao contágio, decidiu criar uma barreira de proteção com aquilo que já trabalhava, estruturas de policarbonato que são usadas em peças de comunicação visual, como placas.
O dono da Divulgue Outdoor e Comunicação Visual comentou que, nesse momento, manter o distanciamento é fundamental, mas alguns serviços não podem parar.  Em meio a essas dificuldades, precisamos buscar novos caminhos porque o cenário é de incertezas. Por isso pensei nessa estratégia. É uma forma de manter as minhas atividades, pagar os cerca de 30 funcionários que trabalham comigo e enfrentar a crise que se instalou", conta.

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Depois de montar o projeto ele conversou com um supermercado que gostou da ideia. Outros foram vendo e também encomendando. Em 15 dias ele já comercializou cerca de mil barreiras de proteção no Estado. A expectativa dele é ampliar ainda mais o fornecimento desses equipamentos para farmácias, restaurantes, padarias, aeroportos, instituições públicas e hospitais.

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