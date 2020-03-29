As barreiras transparentes foram instaladas em todos os estabelecimentos do Grupo Coutinho no ES Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho

Your browser does not support the audio element. Empresário supera crise ao criar proteção para caixa de supermercados

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Diante da crise econômica causada pelo coronavírus em todo o país, os negócios estão tendo que se reinventar. No Espírito Santo, um empreendedor viu em uma necessidade de os caixas de lojas uma oportunidade para manter o seu negócio funcionando. O empresário Adaucto Morais decidiu apostar na criatividade e produzir barreiras de proteção em acrílico.

Adaucto é dono de uma agência de comunicação visual que está no mercado há 26 anos, localizada na Serra . Os contratos que ele tinha em andamento foram suspensos e ele ficou sem trabalho para executar devido ao isolamento social.

Ouvindo relatos das pessoas sobre como os caixas de supermercados e outros locais estão sujeitos ao contágio, decidiu criar uma barreira de proteção com aquilo que já trabalhava, estruturas de policarbonato que são usadas em peças de comunicação visual, como placas.

O dono da Divulgue Outdoor e Comunicação Visual comentou que, nesse momento, manter o distanciamento é fundamental, mas alguns serviços não podem parar. Em meio a essas dificuldades, precisamos buscar novos caminhos porque o cenário é de incertezas. Por isso pensei nessa estratégia. É uma forma de manter as minhas atividades, pagar os cerca de 30 funcionários que trabalham comigo e enfrentar a crise que se instalou", conta.

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