As barreiras transparentes foram instaladas em todos os estabelecimentos do Grupo Coutinho no ES Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho

Your browser does not support the audio element. Supermercados instalam até barreiras nos caixas para reduzir contato

Um serviço primordial neste momento de isolamento social e quarentena para conter a disseminação em massa do novo coronavírus é a manutenção do funcionamento dos supermercados. Em todo o Espírito Santo, assim como no país, os estabelecimentos estão adaptando o atendimento para garantir maior proteção aos clientes e consequentemente aos funcionários.

Entre as muitas medidas adotadas, estão o distanciamento entre os clientes nas filas dos caixas, disposição de álcool em gel a assepsia das mãos e até mesmo o controle de entrada de pessoas nos estabelecimentos.

A barreira foi instalada para criar uma distância segura entre cliente e operador de caixa Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho

O Grupo Coutinho, por exemplo, instalou barreiras de proteção em cerca de 400 caixas das 29 lojas dos supermercados Extrabom, Extraplus e o Atacado Vem. Nos últimos dias, a empresa iniciou a instalação de uma estrutura em policarbonato. Trata-se de uma divisória transparente que reduz o contato entre funcionários e consumidores, sem qualquer prejuízo ao atendimento, diz a assessoria do grupo.

O Grupo OK Supermercados também está providenciando a instalação de placas transparentes em todos os caixas dos estabelecimentos. Desde a última quarta-feira (25), a unidade da Reta da Penha, em Vitória, abre uma hora mais cedo (às 7h) em horário destinado aos idosos.

Além disso, outra medida para elevar o nível de proteção está direcionada aos idosos. Em todas as unidades, a primeira hora de atendimento continua sendo preferencialmente para pessoas acima de 60 anos. Esta medida tem objetivo reduzir o número de pessoas circulando no interior da loja e tem sido adotada por outras redes supermercadista.

ACAPS

O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, explicou que a categoria está se precavendo e reforçando os protocolos de limpeza nos estabelecimentos e tranquilizou os consumidores.

"Cada rede tem feito suas próprias adaptações, visto a velocidade e variedade de decretos direcionados aos estabelecimentos, sejam eles municipais, estaduais e federais. Acredito que em poucos dias outros supermercados adotem essa medida para dar ainda mais proteção. Os comércios do Espírito Santo estão atento às recomendações e com a limpeza reforçada. Além disso, não corremos risco de desabastecimento. Apenas o álcool em gel está em falta porque a procura foi elevada, mas rapidamente será normalizado", explicou.

AEROPORTO

O fluxo de passageiros caiu no Aeroporto de Vitória visto a diminuição dos voos para a capital capixaba Crédito: Ricardo Medeiros