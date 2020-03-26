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Supermercados instalam até barreiras nos caixas para reduzir contato

Além de distanciamento entre os clientes nas filas dos caixas, disposição de álcool em gel e controle de entrada de pessoas nos estabelecimentos, tem rede de supermercados que montou uma barreira transparente em caixas de suas unidades

Publicado em 26 de Março de 2020 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 11:23
As barreiras transparentes foram instaladas em todos os estabelecimentos do Grupo Coutinho no ES
As barreiras transparentes foram instaladas em todos os estabelecimentos do Grupo Coutinho no ES Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho
Supermercados instalam até barreiras nos caixas para reduzir contato

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Um serviço primordial neste momento de isolamento social e quarentena para conter a disseminação em massa do novo coronavírus é a manutenção do funcionamento dos supermercados. Em todo o Espírito Santo, assim como no país, os estabelecimentos estão adaptando o atendimento para garantir maior proteção aos clientes e consequentemente aos funcionários.
Entre as muitas medidas adotadas, estão o distanciamento entre os clientes nas filas dos caixas, disposição de álcool em gel a assepsia das mãos e até mesmo o controle de entrada de pessoas nos estabelecimentos.
As barreiras transparentes foram instaladas em todos os estabelecimentos do Grupo Coutinho no ES
A barreira foi instalada  para criar uma distância segura entre cliente e operador de caixa Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho
O Grupo Coutinho, por exemplo, instalou barreiras de proteção em cerca de 400 caixas das 29 lojas dos supermercados Extrabom, Extraplus e o Atacado Vem. Nos últimos dias, a empresa iniciou a instalação de uma estrutura em policarbonato. Trata-se de uma divisória transparente que reduz o contato entre funcionários e consumidores, sem qualquer prejuízo ao atendimento, diz a assessoria do grupo.
O Grupo OK Supermercados também está providenciando a instalação de placas transparentes em todos os caixas dos estabelecimentos. Desde a última quarta-feira (25), a unidade da Reta da Penha, em Vitória, abre uma hora mais cedo (às 7h) em horário destinado aos idosos.

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Além disso, outra medida para elevar o nível de proteção está direcionada aos idosos. Em todas as unidades, a primeira hora de atendimento continua sendo preferencialmente para pessoas acima de 60 anos. Esta medida tem objetivo reduzir o número de pessoas circulando no interior da loja e tem sido adotada por outras redes supermercadista.

ACAPS

O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, explicou que a categoria está se precavendo e reforçando os protocolos de limpeza nos estabelecimentos e tranquilizou os consumidores.
"Cada rede tem feito suas próprias adaptações, visto a velocidade e variedade de decretos direcionados aos estabelecimentos, sejam eles municipais, estaduais e federais. Acredito que em poucos dias outros supermercados adotem essa medida para dar ainda mais proteção. Os comércios do Espírito Santo estão atento às recomendações e com a limpeza reforçada. Além disso, não corremos risco de desabastecimento. Apenas o álcool em gel está em falta porque a procura foi elevada, mas rapidamente será normalizado", explicou.

AEROPORTO

Data: 13/03/2020 - ES - Vitória - Passageiros usam máscaras de proteção contra coronavírus no aeroporto de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
O fluxo de passageiros caiu no Aeroporto de Vitória visto a diminuição dos voos para a capital capixaba Crédito: Ricardo Medeiros
Prática semelhante ocorreu no Aeroporto de Vitória. Nos guichês de atendimento das companhias aéreas que operam na Capital capixaba, foram instaladas barreiras em acrílico, mantendo uma distância entre o atendente e passageiro. Além disso, também há avisos sobre a importância do distanciamento entre pessoas, além de marcações nas filas também foram feitos nas áreas de embarque e desembarque.

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