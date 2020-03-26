Supermercados instalam até barreiras nos caixas para reduzir contato
Um serviço primordial neste momento de isolamento social e quarentena para conter a disseminação em massa do novo coronavírus é a manutenção do funcionamento dos supermercados. Em todo o Espírito Santo, assim como no país, os estabelecimentos estão adaptando o atendimento para garantir maior proteção aos clientes e consequentemente aos funcionários.
Entre as muitas medidas adotadas, estão o distanciamento entre os clientes nas filas dos caixas, disposição de álcool em gel a assepsia das mãos e até mesmo o controle de entrada de pessoas nos estabelecimentos.
O Grupo Coutinho, por exemplo, instalou barreiras de proteção em cerca de 400 caixas das 29 lojas dos supermercados Extrabom, Extraplus e o Atacado Vem. Nos últimos dias, a empresa iniciou a instalação de uma estrutura em policarbonato. Trata-se de uma divisória transparente que reduz o contato entre funcionários e consumidores, sem qualquer prejuízo ao atendimento, diz a assessoria do grupo.
O Grupo OK Supermercados também está providenciando a instalação de placas transparentes em todos os caixas dos estabelecimentos. Desde a última quarta-feira (25), a unidade da Reta da Penha, em Vitória, abre uma hora mais cedo (às 7h) em horário destinado aos idosos.
Além disso, outra medida para elevar o nível de proteção está direcionada aos idosos. Em todas as unidades, a primeira hora de atendimento continua sendo preferencialmente para pessoas acima de 60 anos. Esta medida tem objetivo reduzir o número de pessoas circulando no interior da loja e tem sido adotada por outras redes supermercadista.
ACAPS
O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, explicou que a categoria está se precavendo e reforçando os protocolos de limpeza nos estabelecimentos e tranquilizou os consumidores.
"Cada rede tem feito suas próprias adaptações, visto a velocidade e variedade de decretos direcionados aos estabelecimentos, sejam eles municipais, estaduais e federais. Acredito que em poucos dias outros supermercados adotem essa medida para dar ainda mais proteção. Os comércios do Espírito Santo estão atento às recomendações e com a limpeza reforçada. Além disso, não corremos risco de desabastecimento. Apenas o álcool em gel está em falta porque a procura foi elevada, mas rapidamente será normalizado", explicou.
AEROPORTO
Prática semelhante ocorreu no Aeroporto de Vitória. Nos guichês de atendimento das companhias aéreas que operam na Capital capixaba, foram instaladas barreiras em acrílico, mantendo uma distância entre o atendente e passageiro. Além disso, também há avisos sobre a importância do distanciamento entre pessoas, além de marcações nas filas também foram feitos nas áreas de embarque e desembarque.