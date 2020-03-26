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Noroeste do ES

Baixo Guandu registra primeiro caso suspeito de coronavírus

Segundo a prefeitura, o paciente esteve no Rio de Janeiro recentemente para participar de um curso

Publicado em 26 de Março de 2020 às 09:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 09:32
Prefeitura de Baixo Guandu
O caso está sendo acompanhado pela equipe de saúde da Prefeitura de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
A cidade de Baixo Guandu, Região Noroeste do Espírito Santo, registrou nesta quarta-feira (25), o 1º caso suspeito do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade no boletim diário desta quinta-feira (26).
Baixo Guandu registra primeiro caso suspeito de coronavírus
De acordo com o comunicado, o único caso suspeito registrado no município até o momento é de uma pessoa que esteve recentemente na cidade do Rio de Janeiro para participar de um curso.
A prefeitura reforça ainda que está monitorando o caso e que o paciente segue em isolamento, mesmo sem apresentar sintomas. O resultado do exame que vai indicar se houve contaminação pela Covid-19 deve sair nesta sexta-feira (27).

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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

A Prefeitura de Baixo Guandu também adotou uma série de medidas para evitar a disseminação do vírus. O comércio está fechado, as aulas foram suspensas e atividades em igrejas e casas de shows seguem proibidas, além dos órgãos públicos que estão sem expediente, com exceção da área de saúde, onde as atividades continuam normalmente.
Serviços considerados essenciais, como supermercados, farmácias, padarias, postos de combustíveis, cuidados animais e alimentos estão autorizados a funcionar. Restaurantes e lanchonetes podem abrir até as 16h.

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O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por exemplo, decidiu suspender por tempo indeterminado o corte de água de residências, comércio e indústria. Além disso, idosos estão recebendo a vacina de imunização contra a gripe nas próprias residências para evitar deslocamento. A orientação aos moradores é para que todos permaneçam em casa e evitem aglomerações.

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