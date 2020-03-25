Aracruz faz limpeza especial nas ruas para combater coronavírus

"O objetivo é a gente pegar coisas que foram feitas e deram certo nos países que já passaram pela situação que ainda vamos passar em relação ao coronavírus. É fazer o que eles fizeram. A China, por exemplo, quando começou a higienizar os locais com muita aglomeração, conseguiu obter um bom resultado no combate ao vírus. Fizemos parcerias com duas empresas do município, e essas empresas se disponibilizaram a nos ajudar"