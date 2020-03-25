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Aracruz faz limpeza especial nas ruas para combater coronavírus

A ação consiste na higienização e desinfecção de diversos pontos públicos da cidade, incluindo áreas perto de hospitais, clínicas e pontos de ônibus

Publicado em 25 de Março de 2020 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 14:16
Aracruz inicia trabalho de higienização para combater coronavírus
Aracruz inicia trabalho de higienização para combater coronavírus Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
A Prefeitura de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, iniciou um trabalho complementar de combate à disseminação do novo coronavírus. A ação consiste em higienizar diversos pontos públicos do município, como pontos de ônibus, postes e áreas próximas de clínicas e hospitais.
Segundo a prefeitura, o produto utilizado na limpeza é o hipoclorito de sódio, recomendado pela Anvisa e muito eficaz na higienização. De acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos e Transporte, Paulo Neres, a medida visa higienizar a cidade e evitar a proliferação do vírus.
"O objetivo é a gente pegar coisas que foram feitas e deram certo nos países que já passaram pela situação que ainda vamos passar em relação ao coronavírus. É fazer o que eles fizeram. A China, por exemplo, quando começou a higienizar os locais com muita aglomeração, conseguiu obter um bom resultado no combate ao vírus. Fizemos parcerias com duas empresas do município, e essas empresas se disponibilizaram a nos ajudar"
Paulo Neres - Secretário de Serviços Urbanos e Transporte da Prefeitura de Aracruz
O secretário reforça ainda que a limpeza está sendo feita por equipes da prefeitura que utilizam equipamentos de proteção para desenvolver o trabalho com segurança. A higienização da cidade acontece nos bairros da sede e também no interior do município.

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A gente está fazendo uma primeira fase, até porque não podemos usar o produto em concentração muito alta, para evitar danos. No entanto, enquanto permanecer a quarentena e até termos números reais da situação, a gente vai continuar fazendo. Eu tenho certeza que isso vai refletir na proteção da nossa população e servir de exemplo para outras cidades, ressalta Paulo Neres.

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