Aracruz faz limpeza especial nas ruas para combater coronavírus

A Prefeitura de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, iniciou um trabalho complementar de combate à disseminação do novo coronavírus. A ação consiste em higienizar diversos pontos públicos do município, como pontos de ônibus, postes e áreas próximas de clínicas e hospitais.
Segundo a prefeitura, o produto utilizado na limpeza é o hipoclorito de sódio, recomendado pela Anvisa e muito eficaz na higienização. De acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos e Transporte, Paulo Neres, a medida visa higienizar a cidade e evitar a proliferação do vírus.
"O objetivo é a gente pegar coisas que foram feitas e deram certo nos países que já passaram pela situação que ainda vamos passar em relação ao coronavírus. É fazer o que eles fizeram. A China, por exemplo, quando começou a higienizar os locais com muita aglomeração, conseguiu obter um bom resultado no combate ao vírus. Fizemos parcerias com duas empresas do município, e essas empresas se disponibilizaram a nos ajudar"
O secretário reforça ainda que a limpeza está sendo feita por equipes da prefeitura que utilizam equipamentos de proteção para desenvolver o trabalho com segurança. A higienização da cidade acontece nos bairros da sede e também no interior do município.
A gente está fazendo uma primeira fase, até porque não podemos usar o produto em concentração muito alta, para evitar danos. No entanto, enquanto permanecer a quarentena e até termos números reais da situação, a gente vai continuar fazendo. Eu tenho certeza que isso vai refletir na proteção da nossa população e servir de exemplo para outras cidades, ressalta Paulo Neres.