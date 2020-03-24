Decreto suspende circulação de ônibus municipais em Aracruz

As novas medidas visam evitar aglomeração de pessoas e conter os casos de coronavírus no ES Crédito: Prefeitura de Aracruz

A Prefeitura de Aracruz, Região Norte do Espírito Santo, intensificou as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. As novas ações foram incluídas no decreto assinado pelo prefeito Jones Cavaglieri nesta segunda-feira (23). Com a nova decisão, o serviço de transporte municipal foi suspenso e os ônibus que fazem linhas intermunicipais deverão operar com restrições.

Na cidade, duas empresas são responsáveis pelo transporte público. De acordo com a assessoria da prefeitura, ao longo desta terça-feira (24), novas reuniões vão definir se a suspensão será mantida ou não.

PADARIAS

De acordo com o documento, as padarias do município também estão proibidas de abrir as portas. No entanto, poderão manter os serviços internamente com atendimento através de entrega em domicílio. Os estabelecimentos até podem fazer entrega imediata de produtos, mas devem controlar o fluxo de clientes, não fornecer mesas e cadeiras e só vender produtos previamente definidos por telefone com o cliente. A medida também restringe a circulação de pessoas perto desses locais e o consumo dos produtos no entorno da padaria. Quem desrespeitar a determinação poderá ter a licença de operação suspensa.

SUPERMERCADOS

Os supermercados do município continuam funcionando, porém deverão adotar algumas medidas como, por exemplo, limitar o número de clientes a até duas vezes a quantidade de caixas em funcionamento, orientar o cliente a manter o afastamento de no mínimo um metro e meio de distância, inclusive na fila do caixa, permitir apenas uma pessoa por família ter acesso ao estabelecimento, além de restringir a entrada de crianças menores de 10 anos e de pessoas acima de 60 anos.

HOTEL E MOTEL

O decreto também suspendeu as atividades de hotelaria, hotel e motel em todo o município. Os hóspedes terão 48 horas para retornarem às cidades de origem. Além disso, também foram suspensos os procedimentos eletivos nas clínicas.

Para o prefeito Jones Cavaglieri, as medidas são necessárias para conter a proliferação do vírus. Estamos confiantes nos caminhos que estamos adotando e sabemos que certas medidas, apesar de duras, são para garantir a saúde das famílias e, principalmente, a sua vida, enfatiza o prefeito.

ORIENTAÇÕES PARA FUNERAIS

O novo decreto também orienta a população sobre a realização de funerais no município. Segundo o documento, o número de pessoas nesses espaços fica limitado a dez, preferencialmente os familiares mais próximos. Pessoas que estejam no grupo de risco, como crianças, idosos e pessoas com sintomas respiratórios não devem participar. Outra recomendação é manter o caixão fechado, para evitar contato físico com o corpo.