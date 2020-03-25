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Sem aulas

Linhares vai distribuir kit merenda para 25 mil alunos em casa

Os kits compostos por 12 itens serão entregues na casa dos alunos para garantir a segurança alimentar das crianças durante o período de suspensão das aulas

Publicado em 25 de Março de 2020 às 08:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 08:53
Prefeitura de Linhares
Serão investidos R$ 2 milhões na compra dos kits merenda que serão distribuídos para os alunos em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
A Prefeitura de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, vai distribuir kit merenda para os 25 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. A iniciativa visa garantir a segurança alimentar dos estudantes durante a suspensão das aulas, ação adotada como medida preventiva para conter a disseminação do novo coronavírus.
O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (25), pelo prefeito Guerino Zanon. Serão distribuídas mais de 300 toneladas de alimentos, um investimento de R$ 2 milhões. Desde que suspendemos as aulas da rede municipal por mais 30 dias estamos dialogando sobre a decisão de montar um kit de merenda para ser entregue aos pais ou responsáveis. Em vez de todo dia a criança ter de ir à escola, para evitarmos aglomerações, decidimos montar este kit para garantir a segurança dos nossos estudantes, tanto dos centros de educação infantil como do ensino fundamental, comenta o prefeito.
Para a secretária de Educação do município, Maria Olimpia Dalvi Rampinelli, a medida vai beneficiar os alunos durante o período de suspensão das aulas. Linhares foi a primeira cidade capixaba a suspender as aulas, e agora a primeira que vai priorizar a segurança alimentar do corpo estudantil através de esquema de logística para distribuição do kit merenda para crianças e jovens devidamente matriculadas na rede municipal de ensino, reforça.

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Segundo a secretária, é importante que os pais aguardem o contato das equipes em casa e acompanhem as informações nas redes sociais da Prefeitura de Linhares. Assim, as crianças ficarão em segurança, evitando aglomerações desnecessárias.

ENTREGA

A distribuição dos kits, segundo a prefeitura, começa a ser feita a partir do próximo sábado (28), nos bairros da sede e também do interior do município. Para evitar aglomerações, a entrega será feita na casa de cada estudante por equipes prefeitura. No ato da entrega, os pais ou responsáveis deverão apresentar o documento de identificação e assinar um protocolo para confirmar que recebeu o kit merenda.

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KIT MERENDA

O kit merenda proposto pela Prefeitura de Linhares, que vai beneficiar 25 mil alunos da rede municipal de ensino, é composto por 12 itens. São eles: arroz (5kg), 1 lata de leite em pó integral (400g), feijão (1kg), canjiquinha (1kg), fubá (1kg), macarrão (1kg), açúcar (2kg), farinha de mandioca (1kg), óleo (1 lata de 900ml), 1 pacote de biscoito (400g), um pente de ovos com 30 unidades e 1 pacote de linguicinha (500g).
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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