Setor de móveis dá férias coletivas a 2 mil trabalhadores em Linhares

Operários trabalhando em fábrica de móveis Crédito: Carlos Alberto Silva

A indústria moveleira emprega milhares de trabalhadores em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Para combater ao avanço do coronavírus na cidade, as fábricas que apresentam maior número de colaboradores concederão até o dia 31 de março férias coletivas. A medida foi acertada entre a prefeitura e a entidade que representa o setor. De acordo com o município, 18 empreendimentos, que somam aproximadamente dois mil funcionários, atenderam as recomendações.

Segundo o Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e Região Norte do Espírito Santo (Sindimol), foi firmado também um acordo com o sindicato que representa os trabalhadores para garantir a saúde dos funcionários e evitar demissões. Além da negociação de férias coletivas, esse acordo prevê a utilização do banco de horas, antecipação de férias, alteração na jornada de trabalho e suspensão de carga horária dos trabalhadores por período não superior a 30 dias.

O diretor-presidente do Sindimol, Ademilse Guidini, afirma que o acordo dá uma tranquilidade maior aos empresários e também aos trabalhadores, diante da situação de saúde pública que o país enfrenta e das incertezas vividas em consequência da crise.