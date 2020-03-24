Saiba onde o trabalhador pode denunciar a falta de proteção ao coronavírus

Médicos atuam no combate contra o coronavírus com equipamentos de proteção individual Crédito: H Shaw/ Unsplash

Porém, ainda há aqueles patrões que exigem a presença física do empregado e não ajudam com medidas que podem mitigar o avanço da doença. Para isso, o Ministério Público do Trabalho (MPT) criou um canal para que os trabalhadores denunciem as irregularidades trabalhistas e a falta de proteção aos trabalhadores.

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De acordo com a assessoria de imprensa do MPT, o órgão suspendeu suas atividades presenciais desde o dia 20 de março, mas o atendimento ao público continua sendo feito pela internet, telefone fixo, e-mail e até WhatsApp.

VEJA OS CANAIS PARA CONTATO COM O MPT

Internet : https://www.prt17.mpt.mp.br



: https://www.prt17.mpt.mp.br Telefone fixo : (27) 2125 4500  disponível das 11h às 17h, de segunda à sexta-feira.



: (27) 2125 4500  disponível das 11h às 17h, de segunda à sexta-feira. E-mail : [email protected]  para eventuais denúncias e solicitações urgentes.



: [email protected]  para eventuais denúncias e solicitações urgentes. WhatsApp: (27) 99235 3253  para eventuais denúncias e solicitações urgentes.



ÓRGÃO RECOMENDA AÇÕES A EMPREGADORES E SINDICATOS PATRONAIS

O Ministério Público do Trabalho disponibilizou em seu site diversas recomendações para empregadores, sindicatos patronais e sindicatos profissionais que representem setores considerados de risco muito alto, alto ou mediano as seguintes normas de segurança:

Fornecer lavatórios com água e sabão;



Fornecer álcool 70% ou outros adequado à atividade;



Adotar medidas que impliquem em alterações na rotina de trabalho  como política de flexibilidade e jornada, por exemplo;



Não permitir a circulação de crianças e demais familiares dos trabalhadores nos ambientes de trabalho;



Seguir os planos de contingência recomendados pelas autoridades locais em casos de epidemia;



Adotar outras medidas recomendadas pelas autoridades locais;



Advertir os gestores dos contratos de prestação de serviços, quando houver terceirizados, quanto à responsabilidade da empresa contratada em adotar todos os meios necessários para conscientizar e prevenir seus trabalhadores acerca dos riscos de contágio.



O órgão ainda cita exemplos de profissões e seus determinados graus de risco de exposição ao coronavírus:

Risco muito alto de exposição: médicos, enfermeiras, dentistas, paramédicos, técnicos de enfermagem, profissionais que realizam exames ou coletam amostras e aqueles que realizam autopsias.



Risco alto de exposição: fornecedores de insumos de saúde, e profissionais de apoio que entrem nos quartos ou ambientes onde estejam ou estiveram presentes pacientes confirmados ou suspeitos, profissionais que realizam o transporte de pacientes, como ambulâncias, profissionais que trabalham no preparo dos corpos para cremação ou enterro.



Risco mediano de exposição: profissionais que demandam o contato próximo (menos de 2 metros) com pessoas que podem estar infectadas com o novo coronavírus (SARS-coV-2), mas que não são considerados casos suspeitos ou confirmados; que tem contato com viajantes que podem ter retornado de regiões de transmissão da doença (em áreas sem transmissão comunitária); que tem contato com o público em geral (escolas, ambientes de grande concentração de pessoas, grandes lojas de comércio varejista).