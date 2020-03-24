Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Saiba onde o trabalhador pode denunciar a falta de proteção ao coronavírus

MPT abriu canais para denúncia por telefone, WhatsApp e e-mail. Empresas já reduziram jornada e enviaram os trabalhadores para o home office

Publicado em 24 de Março de 2020 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 16:46
Médicos atuam no combate contra o coronavírus com equipamentos de proteção individual Crédito: H Shaw/ Unsplash
Em época de transmissão de coronavírus todo cuidado deve ser tomado. Para evitar o contágio, muitas empresas já reduziram suas jornadas de trabalho, enviaram os trabalhadores para atuar no esquema home office, entre outras medidas.
Porém, ainda há aqueles patrões que exigem a presença física do empregado e não ajudam com medidas que podem mitigar o avanço da doença. Para isso, o Ministério Público do Trabalho (MPT) criou um canal para que os trabalhadores denunciem as irregularidades trabalhistas e a falta de proteção aos trabalhadores.

Veja Também

Coronavírus: médico atende idosos de Anchieta pelo telefone

De acordo com a assessoria de imprensa do MPT, o órgão suspendeu suas atividades presenciais desde o dia 20 de março, mas o atendimento ao público continua sendo feito pela internet, telefone fixo, e-mail e até WhatsApp.

VEJA OS CANAIS PARA CONTATO COM O MPT

  • Internethttps://www.prt17.mpt.mp.br
  • Telefone fixo: (27) 2125 4500  disponível das 11h às 17h, de segunda à sexta-feira.
  • E-mail: [email protected]  para eventuais denúncias e solicitações urgentes.
  • WhatsApp: (27) 99235 3253  para eventuais denúncias e solicitações urgentes.

ÓRGÃO RECOMENDA AÇÕES A EMPREGADORES E SINDICATOS PATRONAIS

O Ministério Público do Trabalho disponibilizou em seu site diversas recomendações para empregadores, sindicatos patronais e sindicatos profissionais que representem setores considerados de risco muito alto, alto ou mediano as seguintes normas de segurança:
  • Fornecer lavatórios com água e sabão;
  • Fornecer álcool 70% ou outros adequado à atividade;
  • Adotar medidas que impliquem em alterações na rotina de trabalho  como política de flexibilidade e jornada, por exemplo;
  • Não permitir a circulação de crianças e demais familiares dos trabalhadores nos ambientes de trabalho;
  • Seguir os planos de contingência recomendados pelas autoridades locais em casos de epidemia;
  • Adotar outras medidas recomendadas pelas autoridades locais;
  • Advertir os gestores dos contratos de prestação de serviços, quando houver terceirizados, quanto à responsabilidade da empresa contratada em adotar todos os meios necessários para conscientizar e prevenir seus trabalhadores acerca dos riscos de contágio.

Veja Também

42 cidades do ES investigam casos de coronavírus; veja quais são

Brasil tem 25 mortes e 1.546 casos confirmados de coronavírus

O órgão ainda cita exemplos de profissões e seus determinados graus de risco de exposição ao coronavírus:
  • Risco muito alto de exposição: médicos, enfermeiras, dentistas, paramédicos, técnicos de enfermagem, profissionais que realizam exames ou coletam amostras e aqueles que realizam autopsias.
  • Risco alto de exposição: fornecedores de insumos de saúde, e profissionais de apoio que entrem nos quartos ou ambientes onde estejam ou estiveram presentes pacientes confirmados ou suspeitos, profissionais que realizam o transporte de pacientes, como ambulâncias, profissionais que trabalham no preparo dos corpos para cremação ou enterro.
  • Risco mediano de exposição: profissionais que demandam o contato próximo (menos de 2 metros) com pessoas que podem estar infectadas com o novo coronavírus (SARS-coV-2), mas que não são considerados casos suspeitos ou confirmados; que tem contato com viajantes que podem ter retornado de regiões de transmissão da doença (em áreas sem transmissão comunitária); que tem contato com o público em geral (escolas, ambientes de grande concentração de pessoas, grandes lojas de comércio varejista).
  • Risco baixo de transmissão: aqueles que não requerem contato com casos suspeitos, reconhecidos ou que poderiam vir a contrair o vírus, que não tem contato (a menos de 2 metros) com o público; profissionais com contato mínimo com o público em geral e outros trabalhadores

Veja Também

Bancos anunciam que agências vão funcionar das 10h às 14h

Empresas aéreas devem manter apenas um voo diário para Vitória

Vale aumenta cartão-alimentação de empregados devido ao coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados