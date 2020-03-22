Comércio do ES dá férias coletivas e tenta renegociar aluguel

Movimentação no comércio da Glória. Lojistas estão fechando as lojas por causa do coronavírus Crédito: Vitor Jubini

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, expõe a preocupação para este momento de crise. Há uma grande preocupação com o desemprego. O empresário que tem uma quantidade de funcionários e não tem resultado não tem como honrar seus compromissos, aponta.

"Ainda assim, nossa maior preocupação agora é com a vida das pessoas e em reduzir a transmissão do vírus" José Lino Sepulcri - Presidente da Fecomércio

O número de empresas reduzindo o tempo de trabalho, ou mesmo fechando as portas momentaneamente, cresce a cada dia.

Antes mesmo dos decretos do governo determinando o fechamento de lojas, a empresária Raquel da Cunha Melo decidiu fechar as portas por enquanto. Ela tem três estabelecimentos  tanto em shopping quanto no comércio de rua. Todas ficarão fechadas, ao menos, pelos próximos 15 dias.

Coronavírus no ES

Estamos trabalhando só mais esse fim de de semana e de forma on-line. Com a situação como está fica até difícil para entregar. A gente tem motoboy, mas essas pessoas também não podem estar em risco, pondera.

Para conseguir passar pela crise, a empresária conta que vai tentar renegociar os contratos de aluguel. Em uma das lojas trabalhamos com uma franqueadora e ela já informou que vai prorrogar as duplicatas por 90 dias. Com os lugares que pagamos aluguel estamos sendo bem compreendidos, apesar de ainda não ter nada fechado, comenta.

Raquel da Cunha Melo é empresária e vai fechar a loja, inicialmente por 15 dias por causa do coronavírus Crédito: Divulgação

No setor de turismo a situação também é complicada. Marcelo Bethônico, representante da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio destaca que a paralisação temporária está sendo adotada por várias empresas do setor.

MEDIDAS PARA TENTAR ATRAVESSAR A CRISE

Entre as medidas para tentar ajudar as empresas a passar pelo momento de crise o governo federal adiou o pagamento do Simples para pequenas empresas  o que já pode dar uma folga pelos próximos três meses. Além disso, já foi anunciado que o governo vai permitir que empresas cortem a jornada de trabalho e o salário dos empregados pela metade.