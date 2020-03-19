Marcopolo dá férias coletivas para 500 funcionários no ES

O comunicado foi feito ao mercado na manhã desta quinta-feira (19). Segundo o texto, a partir da próxima segunda-feira (23), todas as unidades localizadas no Brasil terão férias coletivas com duração de 20 dias. A medida foi tomada em atenção às ações de prevenção e combate ao Covid-19. Ainda segundo a empresa, informações adicionais serão compartilhadas quando houver necessidade e/ou mudança de cenário.

"A adoção de férias coletivas pressupõe a paralisação das atividades fabris e administrativas, com restrição de acesso às unidades da companhia. A decisão faz parte de uma série de ações preventivas adotadas pela companhia para mitigar o risco de contaminação e preservar a saúde de seus colaboradores, familiares e das comunidades em que está presente"

"A Marcopolo e as Empresas Randon entendem que o momento é de cuidado e comprometimento com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores, familiares e das comunidades em que estão presentes, além de ter o compromisso de fazer o possível para que se mantenha a sustentabilidade econômica local e global", explicou no comunicado.