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Efeito coronavírus

Marcopolo dá férias coletivas para 500 funcionários no ES

Empresa de fabricação de veículos instalada em São Mateus, no Norte capixaba, anunciou a medida aos acionistas nesta quinta-feira (19)

Publicado em 19 de Março de 2020 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 12:00
Marcopolo/Volare: unidade de São Mateus Crédito: Marcopolo/Divulgação
Marcopolo dá férias coletivas para 500 funcionários no ES
Marcopolo, dona da marca Volare, anunciou que vai dar férias coletivas para os 500 funcionários que trabalham na unidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A empresa de fabricação de veículos não é a primeira empresa do Estado a adotar a medida como precaução à disseminação do coronavírus (Covid-19). Outras companhias no Estado também estão adotando o mecanismo neste período em que será preciso parar a produção.
O comunicado foi feito ao mercado na manhã desta quinta-feira (19). Segundo o texto, a partir da próxima segunda-feira (23), todas as unidades localizadas no Brasil terão férias coletivas com duração de 20 dias. A medida foi tomada em atenção às ações de prevenção e combate ao Covid-19. Ainda segundo a empresa, informações adicionais serão compartilhadas quando houver necessidade e/ou mudança de cenário.
"A adoção de férias coletivas pressupõe a paralisação das atividades fabris e administrativas, com restrição de acesso às unidades da companhia. A decisão faz parte de uma série de ações preventivas adotadas pela companhia para mitigar o risco de contaminação e preservar a saúde de seus colaboradores, familiares e das comunidades em que está presente"
Marcopolo - comunicado ao mercado
 Empresas Randon, localizada em Linhares, também já optou por adotar regime de férias seletivas e/ou coletivas  podendo variar conforme a unidade de negócio e a região em que está localizada - porém, com data de início a ser definida nos próximos dias. Além disso, essas unidades que estiverem em férias seletivas ampliarão o uso de home office, para ter o mínimo necessário de profissionais no mesmo ambiente de trabalho. Os detalhes desta decisão serão comunicados nos próximos dias.

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"A Marcopolo e as Empresas Randon entendem que o momento é de cuidado e comprometimento com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores, familiares e das comunidades em que estão presentes, além de ter o compromisso de fazer o possível para que se mantenha a sustentabilidade econômica local e global", explicou no comunicado.

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