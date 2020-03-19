Marcopolo dá férias coletivas para 500 funcionários no ES
A Marcopolo, dona da marca Volare, anunciou que vai dar férias coletivas para os 500 funcionários que trabalham na unidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A empresa de fabricação de veículos não é a primeira empresa do Estado a adotar a medida como precaução à disseminação do coronavírus (Covid-19). Outras companhias no Estado também estão adotando o mecanismo neste período em que será preciso parar a produção.
O comunicado foi feito ao mercado na manhã desta quinta-feira (19). Segundo o texto, a partir da próxima segunda-feira (23), todas as unidades localizadas no Brasil terão férias coletivas com duração de 20 dias. A medida foi tomada em atenção às ações de prevenção e combate ao Covid-19. Ainda segundo a empresa, informações adicionais serão compartilhadas quando houver necessidade e/ou mudança de cenário.
"A adoção de férias coletivas pressupõe a paralisação das atividades fabris e administrativas, com restrição de acesso às unidades da companhia. A decisão faz parte de uma série de ações preventivas adotadas pela companhia para mitigar o risco de contaminação e preservar a saúde de seus colaboradores, familiares e das comunidades em que está presente"
Já Empresas Randon, localizada em Linhares, também já optou por adotar regime de férias seletivas e/ou coletivas podendo variar conforme a unidade de negócio e a região em que está localizada - porém, com data de início a ser definida nos próximos dias. Além disso, essas unidades que estiverem em férias seletivas ampliarão o uso de home office, para ter o mínimo necessário de profissionais no mesmo ambiente de trabalho. Os detalhes desta decisão serão comunicados nos próximos dias.
"A Marcopolo e as Empresas Randon entendem que o momento é de cuidado e comprometimento com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores, familiares e das comunidades em que estão presentes, além de ter o compromisso de fazer o possível para que se mantenha a sustentabilidade econômica local e global", explicou no comunicado.