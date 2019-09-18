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Micro-ònibus

Marcopolo vai fabricar poltronas e janelas em São Mateus, no ES

Nova linha de produção ficará em galpão dentro da planta da Volare

Publicado em 

18 set 2019 às 18:28

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 18:28

Ônibus do Transcol fabricado pela Volare, do grupo Marcopolo, em São Mateus Crédito: Siumara Gonçalves
Preparando-se para a retomada da economia, a Marcopolo - dona da  Volare, fábrica de ônibus em São Mateus -, vai investir em uma nova linha de produção de componentes para ônibus, como estruturas para janela e poltronas. A intenção é inaugurar o galpão de fabricação no início de 2020. 
Atualmente, os materiais são fornecidos para as montadoras de São Mateus e do Rio de Janeiro por uma unidade de fabricação do grupo situada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
> Empresas instaladas no ES antes da crise crescem em ritmo chinês
"Nós vamos explorar essa planta, que chamamos de Hub Norte. Todo o Norte do país, a partir do Sudeste até o Norte, será atendido por essa planta. Nós pretendemos, ao longo dos próximos anos, seguir com investimentos para que essa planta tenha capacidade produtiva de atender o mercado, que hoje está recessivo. Mas nós pretendemos também estar preparados para atender a demanda assim que o mercado reagir", explica o gerente industrial da Marcopolo, Regis Magnus.
A estrutura onde os componentes serão produzidos terá cerca de mil metros quadrados. O investimento para verticalização da unidade  é de aproximadamente R$ 14 milhões. Ainda não há o número de vagas de emprego que serão abertas com o funcionamento do novo galpão. Segundo Regis, ainda está sendo realizado um estudo para saber quais serão os profissionais necessários. O novo investimento foi anunciado em São Mateus durante comemoração dos 70 anos da Marcopolo
Mercado capixaba
A Marcopolo, que se instalou no Estado em 2014, atualmente produz cinco veículos por dia, mas a expectativa da multinacional é de esse número aumente exponencialmente nos próximos anos, até dobrar. Hoje, a empresa produz veículos leves, de seis toneladas a dez toneladas, da família Volare e ônibus urbanos e escolares da família Torino.
> Volare vai reforçar atividades na fábrica do ES
Além da perspectiva de que o mercado nacional retome sua atividade, a empresa já tem em mãos contratos para a produção de ônibus para o GV Bus e para o Programa Caminhos da Escola, do governo estadual.
Neste ano, a unidade de São Mateus deve entregar 120 coletivos para a frota da Grande Vitória e, nos próximos anos, boa parte dos ônibus do Caminhos da Escola.
A reportagem viajou à convite da Marcopolo para conhecer a fábrica de São Mateus nesta quarta-feira (18) durante as comemorações de 70 anos da empresa.

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