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Coronavírus

Bancos anunciam que agências vão funcionar das 10h às 14h

Para atendimento exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências, o atendimento será das 9 horas às 10 horas

Publicado em 24 de Março de 2020 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 15:50
Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Agência da Caixa Econômica da Praia do Canto - Os efeitos do coronavírus na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Agência da Caixa Econômica da Praia do Canto, em Vitória: limite de pessoas no interior da agência Crédito: Fernando Madeira
Os bancos vão mudar o horário de funcionamento visando conter o avanço da disseminação do coronavírus. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou nesta terça-feira (24) que nos próximos dias o atendimento ao público será feitos 10 horas às 14 horas.
Para atendimento exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências, o atendimento será das 9 horas às 10 horas. A Caixa Econômica Federal já havia divulgado mais cedo a mudança no horário
No caso do Espírito Santo, os bancos já estão com o funcionamento restrito por força de decreto do governador Renato Casagrande. As agências estão ficando de portas fechadas e só abrem o atendimento interno para quem precisar fazer saques de benefícios assistenciais.
A medida será mantida enquanto for necessário para atender às necessidades de combate à disseminação da Covid-19, responsável pela atual pandemia
As agências continuarão com limite de entrada de pessoas e apenas com transações essenciais.

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