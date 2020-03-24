Bancos anunciam que agências vão funcionar das 10h às 14h

Agência da Caixa Econômica da Praia do Canto, em Vitória: limite de pessoas no interior da agência

Os bancos vão mudar o horário de funcionamento visando conter o avanço da disseminação do coronavírus. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou nesta terça-feira (24) que nos próximos dias o atendimento ao público será feitos 10 horas às 14 horas.