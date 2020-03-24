Bancos anunciam que agências vão funcionar das 10h às 14h

Os bancos vão mudar o horário de funcionamento visando conter o avanço da disseminação do coronavírus. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou nesta terça-feira (24) que nos próximos dias o atendimento ao público será feitos 10 horas às 14 horas.
Para atendimento exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências, o atendimento será das 9 horas às 10 horas. A Caixa Econômica Federal já havia divulgado mais cedo a mudança no horário.
No caso do Espírito Santo, os bancos já estão com o funcionamento restrito por força de decreto do governador Renato Casagrande. As agências estão ficando de portas fechadas e só abrem o atendimento interno para quem precisar fazer saques de benefícios assistenciais.
A medida será mantida enquanto for necessário para atender às necessidades de combate à disseminação da Covid-19, responsável pela atual pandemia
As agências continuarão com limite de entrada de pessoas e apenas com transações essenciais.