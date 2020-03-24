Guia para você ajustar suas contas durante a quarentena

Mesmo com a pandemia do coronavírus (Covid-19) é importante lembrar que as contas não param de chegar e é preciso pagá-las. Entre elas estão os boletos de água, luz, telefone, fatura de cartão de crédito, condomínio, financiamento, entre outros.
Essas tarifas precisam ser quitadas na data para que o consumidor não fique inadimplente. Porém, algumas podem ter mudanças nas datas de pagamento por causa da quarentena.
O economista Mário Vasconcelos explica que é preciso listar todas as despesas e priorizar as indispensáveis. Assim você saberá qual pode deixar para pagar com alguns dias a mais e quais não deve atrasar de maneira alguma.
Nesse grupo de tarifas que não devem ser atrasadas estão os serviços básicos, como água, luz, gás e supermercado. Além delas, estão os gastos com internet, telefone, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e financiamentos. E, depois, aquelas cobranças que você pode pagar com um certo atraso, mas que não terão juros muito alto, como o IPTU e o IPVA. "Não é deixar de pagar, é adiar", lembra.
"Nesse momento é importante prestar atenção nas despesas com o cartão de crédito. Muitas pessoas estão comprando fazendo a compra do supermercado, por exemplo, com ele. Então, tem que ficar atento a esse controle de despesas e não deixar passar a data de pagamento, porque se rodar vai pagar uma taxa de juros elevadas "
JUROS ALTOS
O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, orienta o consumidor que na impossibilidade de quitação de todas as contas, diante da situação delicada atual, que seja priorizado o pagamento das contas que possuem alta cobrança de juros e multas, em caso de atraso, como cartão de crédito e aluguel, por exemplo, e busque negociar com as empresas a prorrogação de prazos para o pagamento das demais contas.
Algumas empresas já estão fornecendo condições facilitadas para o pagamento das contas e até a isenção do pagamento da fatura para famílias que participam de algum programa social do governo como a Cesan, por exemplo. Sugerimos que o consumidor entre em contato com o fornecedor, por meio da internet ou do telefone, para maiores informações. Em caso de dúvidas, os consumidores poderão acionar o Procon-ES pelos telefones 151, 3332-4603, 3332-2011, 3381-6236 ou do App Procon-ES, ressaltou.
Com o avanço da doença no Espírito Santo, os bancos passaram a funcionar de forma diferente. Eles restringiram o atendimento dentro das unidades para evitar aglomerações.
Além disso, a recomendação das agências internacionais de saúde para que as pessoas não saiam de casa, a menos que seja extremante necessário, principalmente os idosos, vem fortalecendo o uso de meios alternativos para a realização de pagamentos e movimentação bancária, como a internet banking e o atendimento telefônico.
O coronavírus no ES
Já com relação às dívidas com as entidades financeiras, em alguns casos, é possível negociar. Os bancos estão aceitando rever junto com empresas e clientes pessoa física alternativas de pagamento. De acordo com a Federação Basileia de Bancos (Febraban), se os clientes forem bons pagadores, ou seja, estejam com as prestações em dia, poderão pedir a prorrogação da parcela por até 60 dias.
"Os bancos estão preparados para facilitar os pagamentos dos clientes e continuarão contribuindo para amenizar os efeitos negativos do coronavírus na economia"
É importante lembrar que a medida vale para todos os contratos de crédito feitos pelo cliente com o banco, porém, não se estende às dívidas no cartão de crédito e cheque especial.
Ainda é importante ressaltar que, com todo mundo em casa, as contas podem ficar mais altas. Isso ocorre porque vai ter um aumento nos gastos básicos, principalmente de luz e água, já que toda a família está em isolamento e/ou home office. Por isso é importante economizar adotando medidas que reduzem o consumo desnecessário.
"Se por um lado você economiza por não estar saindo para ir a festas ou fazer um churrasco, por exemplo, por outro a despesa com água, luz e alimentação aumenta. Por isso, é preciso de ter consciência e moderação", explica Mário Vasconcelos.
CONTAS QUE PRECISAM SER PAGAS AGORA
Priorize as contas de serviços essenciais, como a fatura de água, luz, cozinha e o supermercado. Depois outros serviços básicos e crédito contratado. Veja ponto a ponto sobre as cobranças abaixo.
Conta de luz - EDP e Luz e Força Santa Maria
- A postergação do prazo de pagamento está sendo analisada em uma ação conjunta entre as distribuidoras de energia de todo o país, por meio da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas e Energia (MME) para uma orientação única ao nível nacional e igual para todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica, por ser tratar de um serviço de concessão federal. Por isso, é importante manter a conta em dia.
Conta de água - Cesan
- Os clientes que têm tarifa social não precisam pagar as contas dos meses de março e abril. Quem já tiver pago, será reembolsado automaticamente nas próximas faturas. Já aqueles que não têm tarifa social devem continuar pagando as faturas normalmente.
Cartão de crédito e cheque especial
- Por ter uma taxa de juro muito elevada, os especialistas aconselham a não atrasar essa dívida. Lembrando que realizar o pagamento mínimo não significa que você vai se livrar dos juros.
Aluguel
- Até o momento, a relação entre locatários, proprietários de imóveis para alugar e imobiliárias permanece da mesma forma. Com isso, as pessoas que alugam imóveis, residenciais ou comerciais, precisam manter os pagamentos em dia.
CONTAS QUE PODEM SER POSTERGADAS
Empréstimo pessoal
- Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander estão abertos a atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, de vencimentos de dívidas de pessoas físicas e micro e pequenas empresas;
- Essa medida vale para todos os contratos de crédito feitos pelo cliente com o banco, entretanto, não se estende às dívidas no cartão de crédito e cheque especial;
- O consumidor deve entrar em contato com o seu banco para renegociar a dívida. Cada instituição irá definir o prazo e as condições dos novos pagamentos;
- Além disso, não é necessário ir presencialmente na agência bancária. O cliente poderá ligar para seu gerente e ainda usar os canais eletrônicos para entrar em contato com seu banco, como o atendimento telefônico e os meios digitais.
Financiamento imobiliário e financiamento de carro
- É possível postergar a dívida por até dois meses;
- Para pedir a prorrogação é preciso estar adimplente com o banco, exceto a Caixa que aceita até dois meses em atraso;
- Clientes que estejam usando o saldo FGTS para o pagamento das prestações mensais não será possível solicitar a pausa pela Caixa;
- Durante esse período de pausa é mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de multa. Além disso, as parcelas não serão acumuladas. Dessa forma, o cliente fica dois meses sem pagar e depois o pagamento da prestação volta ao normal, com a adição dos meses que não foram pagos no final do financiamento;
- Na Caixa, o serviço Pausa Estendida, que está sendo oferecido em caráter emergencial, pode ser acessado através do Aplicativo Habitação Caixa ou pelo telesserviço (telefones 3004-1105 para capitais ou 0800-726 0505 para demais cidades, opção 7 da URA, de segunda à sexta-feira, das 08h às 20h), exclusivamente para contratos habitacionais Pessoa Física;
- Já para os contratos habitacionais com Pessoa Jurídica, o cliente precisará entrar em contato com seu gerente para formalizar a solicitação;
- A partir do pedido feito, o banco irá efetivá-lo em até 48 horas, com a data retroativa do pedido. Ou seja, se você tiver prestações que vencem nesta semana irá conseguir pausá-las.
Capital de giro
- Para empresas, será possível pedir a pausa estendida de até duas prestações;
- Mas é preciso estar adimplente com o banco, exceto a Caixa que aceita até dois meses em atraso;
- Durante esse período de pausa é mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de multa. Além disso, as parcelas não serão acumuladas. Dessa forma, o cliente fica dois meses sem pagar e depois o pagamento da prestação volta ao normal, com a adição dos meses que não foram pagos no final do financiamento;
- No caso de um novo empréstimo haverá carência de 60 dias, principalmente nas linhas de aquisição de máquinas e equipamentos.
IPTU e IPVA
Você pode pagar esses impostos em cota única ou parcelar. Então, às vezes vale mais apena parcelar e do que deixar para pagar com alguns dias de atraso.
Vitória diante do coronavírus
COMO PAGAR AS CONTAS SEM SAIR DE CASA
Foi-se o tempo em que para pagar uma conta era preciso ir até uma lotérica, banco ou similar. Hoje, apenas com um celular ou computador é possível pagar as dívidas, basta ter dinheiro em conta. Os aplicativos dos bancos permitem que você, além de transferir e receber dinheiro, também pague boletos.
Ainda existem outros aplicativos que permitem que você pague as contas usando o cartão de crédito como o RecargaPay, PicPay, etc. Mas, lembre-se, sempre faça o download desses apps em uma loja na Playstore ou na AppleStory do seu celular, essas são medidas de segurança.
Caixa eletrônico
Outra antelativa para o pagamento de contas são os caixas eletrônicos das agências e os caixas das redes 24 horas. Eles oferecem a opção da tela principal, mas para isso é preciso ter um cartão e saldo em conta.
Central de Atendimento
Outro meio que existe para falar com os bancos é a Central de Atendimento, que pode ser usada para realizar serviços como: saldos e extratos, pagamentos, resgates, transferências e demais transações. Além disso, é um canal para que os consumidores obtenham informações e tirem dúvidas. Confira a lista completa de telefones dos bancos organizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) clicando aqui.
Canais de contato com os bancos
- Banestes
- Internet Banking: clique aqui
- Aplicativo: clique aqui
- Central de Atendimento disponível 24h: SAC 0800 727 0474
- Caixa
- Internet Banking: clique aqui
- Aplicativo Caixa: clique aqui
- Agência Digital Caixa: clique aqui
- Atendimento Comercial (para serviços bancários): 3004-1105 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 726 0505 (demais regiões)
- Caixa Cidadão (PIS, Benefícios Sociais, FGTS, Cartão Social): 0800 726 0207
Banco do Brasil
- Internet Banking: clique aqui
- Aplicativo: clique aqui
- Central de Relacionamento BB: 4004-0001 / 0800 729 0001
- WhatsApp: 61 4004-0001
Santander
- Internet Banking:? clique aqui
- Aplicativo: clique aqui
- Consultas, informações, transações e cancelamentos: 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 702 3535 (demais localidades) / 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva e de fala)
Bradesco
- Internet Banking: clique aqui
- App Bradesco: clique aqui
- Central de Atendimento: 4004-4436 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 722 4436 (demais localidades)
Itaú
- Internet Banking: clique aqui
- Aplicativo Itaú: clique aqui
- SAC: 0800 728 0728 ?