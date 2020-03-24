Guia para você ajustar suas contas durante a quarentena

Pagamento de contas: é preciso calcular as despesas Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay

Mesmo com a pandemia do coronavírus (Covid-19) é importante lembrar que as contas não param de chegar e é preciso pagá-las. Entre elas estão os boletos de água, luz, telefone, fatura de cartão de crédito, condomínio, financiamento, entre outros.

Essas tarifas precisam ser quitadas na data para que o consumidor não fique inadimplente. Porém, algumas podem ter mudanças nas datas de pagamento por causa da quarentena.

O economista Mário Vasconcelos explica que é preciso listar todas as despesas e priorizar as indispensáveis. Assim você saberá qual pode deixar para pagar com alguns dias a mais e quais não deve atrasar de maneira alguma.

Nesse grupo de tarifas que não devem ser atrasadas estão os serviços básicos, como água, luz, gás e supermercado. Além delas, estão os gastos com internet, telefone, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e financiamentos. E, depois, aquelas cobranças que você pode pagar com um certo atraso, mas que não terão juros muito alto, como o IPTU e o IPVA. "Não é deixar de pagar, é adiar", lembra.

"Nesse momento é importante prestar atenção nas despesas com o cartão de crédito. Muitas pessoas estão comprando fazendo a compra do supermercado, por exemplo, com ele. Então, tem que ficar atento a esse controle de despesas e não deixar passar a data de pagamento, porque se rodar vai pagar uma taxa de juros elevadas " Mário Vasconcelos - Economista

JUROS ALTOS

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, orienta o consumidor que na impossibilidade de quitação de todas as contas, diante da situação delicada atual, que seja priorizado o pagamento das contas que possuem alta cobrança de juros e multas, em caso de atraso, como cartão de crédito e aluguel, por exemplo, e busque negociar com as empresas a prorrogação de prazos para o pagamento das demais contas.

Algumas empresas já estão fornecendo condições facilitadas para o pagamento das contas e até a isenção do pagamento da fatura para famílias que participam de algum programa social do governo como a Cesan, por exemplo. Sugerimos que o consumidor entre em contato com o fornecedor, por meio da internet ou do telefone, para maiores informações. Em caso de dúvidas, os consumidores poderão acionar o Procon-ES pelos telefones 151, 3332-4603, 3332-2011, 3381-6236 ou do App Procon-ES, ressaltou.

Além disso, a recomendação das agências internacionais de saúde para que as pessoas não saiam de casa, a menos que seja extremante necessário, principalmente os idosos, vem fortalecendo o uso de meios alternativos para a realização de pagamentos e movimentação bancária, como a internet banking e o atendimento telefônico.

O coronavírus no ES

Já com relação às dívidas com as entidades financeiras, em alguns casos, é possível negociar. Os bancos estão aceitando rever junto com empresas e clientes pessoa física alternativas de pagamento. De acordo com a Federação Basileia de Bancos (Febraban), se os clientes forem bons pagadores, ou seja, estejam com as prestações em dia, poderão pedir a prorrogação da parcela por até 60 dias

"Os bancos estão preparados para facilitar os pagamentos dos clientes e continuarão contribuindo para amenizar os efeitos negativos do coronavírus na economia" Isaac Sidney - Vice-presidente da Febraban

É importante lembrar que a medida vale para todos os contratos de crédito feitos pelo cliente com o banco, porém, não se estende às dívidas no cartão de crédito e cheque especial.

Ainda é importante ressaltar que, com todo mundo em casa, as contas podem ficar mais altas. Isso ocorre porque vai ter um aumento nos gastos básicos, principalmente de luz e água, já que toda a família está em isolamento e/ou home office. Por isso é importante economizar adotando medidas que reduzem o consumo desnecessário.

"Se por um lado você economiza por não estar saindo para ir a festas ou fazer um churrasco, por exemplo, por outro a despesa com água, luz e alimentação aumenta. Por isso, é preciso de ter consciência e moderação", explica Mário Vasconcelos.

CONTAS QUE PRECISAM SER PAGAS AGORA

Priorize as contas de serviços essenciais, como a fatura de água, luz, cozinha e o supermercado. Depois outros serviços básicos e crédito contratado. Veja ponto a ponto sobre as cobranças abaixo.

Conta de luz - EDP e Luz e Força Santa Maria

A postergação do prazo de pagamento está sendo analisada em uma ação conjunta entre as distribuidoras de energia de todo o país, por meio da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas e Energia (MME) para uma orientação única ao nível nacional e igual para todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica, por ser tratar de um serviço de concessão federal. Por isso, é importante manter a conta em dia.

Conta de água - Cesan

Os clientes que têm tarifa social não precisam pagar as contas dos meses de março e abril . Quem já tiver pago, será reembolsado automaticamente nas próximas faturas. Já aqueles que não têm tarifa social devem continuar pagando as faturas normalmente.

Cartão de crédito e cheque especial

Por ter uma taxa de juro muito elevada, os especialistas aconselham a não atrasar essa dívida. Lembrando que realizar o pagamento mínimo não significa que você vai se livrar dos juros.



Aluguel

Até o momento, a relação entre locatários, proprietários de imóveis para alugar e imobiliárias permanece da mesma forma. Com isso, as pessoas que alugam imóveis, residenciais ou comerciais, precisam manter os pagamentos em dia.

CONTAS QUE PODEM SER POSTERGADAS

Empréstimo pessoal

Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander estão abertos a atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, de vencimentos de dívidas de pessoas físicas e micro e pequenas empresas;

Essa medida vale para todos os contratos de crédito feitos pelo cliente com o banco, entretanto, não se estende às dívidas no cartão de crédito e cheque especial;

O consumidor deve entrar em contato com o seu banco para renegociar a dívida. Cada instituição irá definir o prazo e as condições dos novos pagamentos;

Além disso, não é necessário ir presencialmente na agência bancária. O cliente poderá ligar para seu gerente e ainda usar os canais eletrônicos para entrar em contato com seu banco, como o atendimento telefônico e os meios digitais.



Financiamento imobiliário e financiamento de carro

É possível postergar a dívida por até dois meses;

Para pedir a prorrogação é preciso estar adimplente com o banco, exceto a Caixa que aceita até dois meses em atraso;

Clientes que estejam usando o saldo FGTS para o pagamento das prestações mensais não será possível solicitar a pausa pela Caixa;

Durante esse período de pausa é mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de multa. Além disso, as parcelas não serão acumuladas. Dessa forma, o cliente fica dois meses sem pagar e depois o pagamento da prestação volta ao normal, com a adição dos meses que não foram pagos no final do financiamento;

Na Caixa, o serviço Pausa Estendida, que está sendo oferecido em caráter emergencial, pode ser acessado através do Aplicativo Habitação Caixa ou pelo telesserviço (telefones 3004-1105 para capitais ou 0800-726 0505 para demais cidades, opção 7 da URA, de segunda à sexta-feira, das 08h às 20h), exclusivamente para contratos habitacionais Pessoa Física;



Já para os contratos habitacionais com Pessoa Jurídica, o cliente precisará entrar em contato com seu gerente para formalizar a solicitação;



A partir do pedido feito, o banco irá efetivá-lo em até 48 horas, com a data retroativa do pedido. Ou seja, se você tiver prestações que vencem nesta semana irá conseguir pausá-las.



Capital de giro

Para empresas, será possível pedir a pausa estendida de até duas prestações;

Mas é preciso estar adimplente com o banco, exceto a Caixa que aceita até dois meses em atraso;



Durante esse período de pausa é mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de multa. Além disso, as parcelas não serão acumuladas. Dessa forma, o cliente fica dois meses sem pagar e depois o pagamento da prestação volta ao normal, com a adição dos meses que não foram pagos no final do financiamento;



No caso de um novo empréstimo haverá carência de 60 dias, principalmente nas linhas de aquisição de máquinas e equipamentos.



IPTU e IPVA

Você pode pagar esses impostos em cota única ou parcelar. Então, às vezes vale mais apena parcelar e do que deixar para pagar com alguns dias de atraso.

Vitória diante do coronavírus

COMO PAGAR AS CONTAS SEM SAIR DE CASA

Foi-se o tempo em que para pagar uma conta era preciso ir até uma lotérica, banco ou similar. Hoje, apenas com um celular ou computador é possível pagar as dívidas, basta ter dinheiro em conta. Os aplicativos dos bancos permitem que você, além de transferir e receber dinheiro, também pague boletos.

Ainda existem outros aplicativos que permitem que você pague as contas usando o cartão de crédito como o RecargaPay, PicPay, etc. Mas, lembre-se, sempre faça o download desses apps em uma loja na Playstore ou na AppleStory do seu celular, essas são medidas de segurança.

Caixa eletrônico

Outra antelativa para o pagamento de contas são os caixas eletrônicos das agências e os caixas das redes 24 horas. Eles oferecem a opção da tela principal, mas para isso é preciso ter um cartão e saldo em conta.

Central de Atendimento

Outro meio que existe para falar com os bancos é a Central de Atendimento, que pode ser usada para realizar serviços como: saldos e extratos, pagamentos, resgates, transferências e demais transações. Além disso, é um canal para que os consumidores obtenham informações e tirem dúvidas. Confira a lista completa de telefones dos bancos organizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) clicando aqui

Canais de contato com os bancos

Banestes

Internet Banking: clique aqui



Aplicativo: clique aqui

clique aqui Central de Atendimento disponível 24h: SAC 0800 727 0474

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Caixa

Internet Banking: clique aqui

clique aqui Aplicativo Caixa: clique aqui

Agência Digital Caixa: clique aqui

clique aqui Atendimento Comercial (para serviços bancários): 3004-1105 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 726 0505 (demais regiões)

Caixa Cidadão (PIS, Benefícios Sociais, FGTS, Cartão Social): 0800 726 0207

Banco do Brasil

Internet Banking: clique aqui

Aplicativo: clique aqui

Central de Relacionamento BB: 4004-0001 / 0800 729 0001

4004-0001 / 0800 729 0001 WhatsApp: 61 4004-0001

Santander

Internet Banking: ? clique aqui

clique aqui Aplicativo: clique aqui

clique aqui Consultas, informações, transações e cancelamentos: 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 702 3535 (demais localidades) / 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva e de fala)



Bradesco

Internet Banking: clique aqui

clique aqui App Bradesco: clique aqui

clique aqui Central de Atendimento: 4004-4436 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 722 4436 (demais localidades)

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