600 cursos grátis e on-line para fazer na quarentena por coronavírus

Em meio às medidas de proteção contra o avanço do coronavírus (Covid-19) no país, ficar em casa é essencial para evitar a propagação e o contágio da doença. Apesar da situação, esse período pode ser encarado como um momento para se profissionalizar. Plataformas virtuais disponibilizaram mais de 600 cursos de qualificação profissional gratuitos para ajudar quem quer aproveitar o tempo.
Alguns deles são internacionais, como o da Universidade de Harvard. Ela liberou mais de 100 cursos on-line grátis. Eles são em inglês e contemplam 14 áreas do conhecimento. Há formação de curta duração voltada para Artes, História, Ciências e Religião, por exemplo.
Já o governo federal tem uma site com mais 156 cursos gratuitos. A grade foi feita pela Escola Nacional de Administração Pública e os temas são variados, indo de Saúde até Economia. Outra opção é a plataforma Saberes, do Senado, tem cursos EaD sem tutoria, para todas as pessoas. Já nos cursos EaD com tutoria, o público em geral poderá fazer a pré-matrícula, porém só serão selecionados se houver disponibilidade de vagas.
COMO SE INSCREVER NOS CURSOS
Fizemos uma lista com os locais que oferecem cursos gratuitos para você se profissionalizar enquanto está em casa por causa da situação de emergência de saúde pública. Algumas orientações são importantes:
- Para ter acesso aos sites, é só clicar nas palavas em azul e uma nova aba se abrirá com a página que oferece o curso;
- Na lista de cursos há apenas alguns exemplos dos que são ofertados, nos sites das empresas ou unidades de ensino você pode encontrar mais;
- Alguns cursos são em inglês, mas isso estará informado;
- Os cursos são oferecidos por: universidade, poder público, empresas privadas, entre outros
Vitória diante do coronavírus
VEJAS QUAIS SÃO OS CURSOS GRATUITOS
Universidade de Harvard
A Universidade de Harvard liberou mais de 100 cursos online gratuitos e você pode fazer durante a quarentena do coronavírus. Os cursos são em inglês e contemplam 14 áreas do conhecimento. São elas:
- Artes e Design
- Negócios e Gestão
- Ciência da Computação
- Ciência de Dados
- Desenvolvimento
- Educacional e Organizacional
- Ciência Ambiental
- Governo, Leis e Política
- História da Humanidade
- Matemática e Análise de Dados
- Medicina e Saúde Pública
- Religião e Espiritualidade
- Ciência e Engenharia
- Ciências Sociais
Instituto de Longevidade Mongeral Aegon
- O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon oferece cursos mais de 80 cursos onlines gratuitos para quem tem mais de 50 anos. Veja alguns:
- Aposentadoria e seu aspecto financeiro
- Word básico
- Excel básico
- Inglês básico
- Comunicação oral
Com School
A Com School está oferecendo 4 cursos gratuitos em vídeo aulas, para desenvolverem suas habilidades digitais. São eles:
- Como montar uma loja virtual
- Como vender no Instagram
- Facebook Ads
- Marketing no Youtube
Sest Senat
A plataforma digital do Sest Senat também está com cursos gratuitos disponíveis. As aulas são on-line e para diversas áreas. alguns dos cursos são para:
- Administração de Garagens
- Precificação no Transporte Rodoviário de Cargas
- Administração Financeira com Foco em Investimento
- Animação Turística para o Transporte
- Bolos Decorados
- CIPA conceitos e implantação
- Coleta Seletiva
- Como Manter sua Empregabilidade
- Como se Organizar no Ambiente de Trabalho
- Compras, Processamento de Pedidos e Controle de Estoques
- Desenvolvimento de Lideranças
- Dicas de Atendimento a Pessoas com Restrição de Mobilidade
Senac EAD
O Senac está oferecendo cursos que já estavam em sua grade, mas era cobrado determinado valor para serem realizados. O sistema de ensino resolveu disponibilizá-los gratuitamente para que as pessoas tenham mais uma oportunidade de adquirir conhecimento nesse tempo livre em casa. A inscrição é feita através do site.
- Cursos Livres
- Administração do Tempo
- Aproveitamento Integral de Alimentos
- Congelamento de Alimentos
- Desenvolvimento de Equipe
- Estilo e Imagem Pessoal
- Finanças pessoais - planejamento e controle
- Fundamentos para o relacionamento interpessoal
- Lei geral de proteção de dados pessoais
- Líder Coach
- Planejamento e Organização de Eventos Sociais
- Extensão Universitária
- Docência e mediação pedagógica online
- Elaboração de materiais didáticos com recursos tecnológicos
- Produção de Conteúdos para EAD
- Gestão Estratégias de Negociação Internacional
- Gestão das Potencialidades Humanas e Avaliação de Desempenho
- Logística Internacional e Operações globais
- Primeiros passos para empreender
- Planejamento Estratégico orientado ao setor público
- Supply Chain Management
- Envelhecimento cerebral e Saúde mental na velhice
Governo federal
O governo federal lançou uma plataforma com 156 cursos gratuitos. A grade é da Escola Nacional de Administração Pública e os temas são variados, indo de saúde até economia. Alguns deles são:
- Vírus respiratórios emergentes, incluindo COVID-19
- Criatividade e novas tecnologias no serviço público
- Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais
- Melhores práticas de administração de serviços na nuvem de governo
- Introdução à gestão de processos e introdução à gestão de projetos
- Gestão da estratégia com balanced scorecard BSC
- Planejamento estratégico para organizações públicas
- Estatística e microeconomia
- Avaliação de impacto de programas e políticas sociais curso
- Políticas públicas e governo local
- Estruturas de gestão pública
- Gestão por competências e como ela é aplicada no setor público?
- Gestão orçamentária e financeira
Senado
A plataforma Saberes do Senado disponibilizou cursos gratuitos. Nos cursos EaD sem tutoria, podem se matricular servidores dos legislativos federal, estadual, municipal e distrital, dos órgãos conveniados e o público em geral. Já nos cursos EaD com tutoria, o público em geral poderá fazer a pré-matrícula, porém só serão selecionados se houver disponibilidade de vagas. Alguns deles são:
- A constituição cidadã
- Brasil das letras
- Economia descomplicada
- Introdução à Ciência Política
- Política contemporânea
- Temas contemporâneos de gênero e raça
- Desenvolvimento de equipes
- Novo acordo ortográfico
- Diálogo sobre a Lei Maria da Penha
- Doutrinas políticas
- Fundamentos da integração regional - Mercosul
Udemy
A Udemy é uma plataforma de ensino online. Ela liberou 40 cursos gratuitos, introdutórios e avançados, para áreas da programação e da tecnologia. Entre os cursos gratuitos estão:
- Algoritmos e lógica
- Android
- Curso de programação com Perl
- Data Science Git
- HTML
- Introdução a banco de dados com MySQL & PHPMyAdmin
- Introdução à criação de sites dinâmicos com PHP
- Introdução às linguagens: CSS, HTML, JavaScript e Python
- Introdução à programação de computadores
- Introdução ao Framework Bootstrap
- Introdução ao jQuery
- Introdução ao PHP orientado a objetos
- Introdução ao Sistema Operacional Linux
- Jekyll
- Modelagem de proteínas por homologia
- Qlikview
- Terminal Linux
- Unity3D
- Unreal Engine 4
- Web com Github pages
- WordPress
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) abriu inscrição para 55 cursos online gratuitos em diversas áreas. Dentre eles:
- Apresentação do sistema tributário nacional
- Aspectos mercadológicos na gestão de preços: conceitos fundamentais
- BSC: introdução à criação e execução da estratégia
- Cálculo financeiro básico para administração financeira
- Como fazer investimentos
- Como gastar conscientemente
- Como organizar o orçamento familiar
- Como planejar a aposentadoria
- Conceitos básicos de matemática financeira
- Formação Docente para Professores de Direito
- Fundamentos de: gestão de custos, gestão de TI, relações internacionais, administração, finanças e Marketing
- Gestão de vendas: noções básicas de criação de estratégia
- Marketing de serviços: economia, características e classificação
- Motivação nas organizações
- Participação e concentração de mercado: aspectos introdutórios
- Planejamento do gerenciamento e identificação de riscos em projetos
- Planejamento e Estratégia para gestão escolar
Universidade de São Paulo (USP)
- A Universidade de São Paulo liberou 17 cursos gratuitos em sua plataforma de ensino on-line. Eles são gratuitos do início ao fim, mas há taxa caso você queira solicitar a emissão do certificado da instituição. Alguns deles são:
- Marketing digital
- Criação de startups: como desenvolver negócios inovadores
- Marketing e vendas B2B: fechando novos negócios
- Inove na gestão de equipes e negócios: o crescimento da empresa
- UX / UI: fundamentos para o design de interface
- Consolidando empresas: estrutura jurídica e financeira
- Econometria básica aplicada
- Introdução à ciência da computação com Python Partes 1 e 2
- Introdução à análise macroeconômica
- Introdução ao teste de software
- Programa de cursos integrados introdução aos princípios e práticas da gestão de projetos
- Mapas conceituais para aprender e colaborar
- Origens da vida no contexto cósmico
Outros locais que oferecem cursos
- Perestroika - a escola de metodologia criativa de São Paulo, disponibilizou um curso de colaboração, pensamento em rede em interdependênciaarte e a alma do negócio gratuito;
- Faber Castell - a empresa de lápis e material artístico está com cursos sobre desenhos e artes gratuitos;
- Fundação Bradesco - está com 84 cursos on-line gratuitos abertos;
- Universidade de Cambrige - o site disponibiliza gratuitamente mais de 80 cursos em inglês;
- Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) - oferece 9 cursos gratuitos por meio da plataforma de ensino on-line Coursera
- Sebrae - tem mais de 100 cursos gratuitos em sua plataforma digital divididos em: empreendedorismo, planejamento, finanças, mercado e vendas, inovação, cooperação, pessoas, organização e leis.
- Multivix - tem a faculdade está ofertando cinco cursos online: planejamento de carreiras, inovação e empreendedorismo, liderança de equipes de alta performance, excelência em atendimento e vendas, e vendas pelo Instagram.