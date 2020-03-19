Venda on-line vira alternativa para o comércio durante crise do coronavírus

Delivery virou opção para comércio e para consumidores em meio a crise do coronavírus Crédito: Freepik

Crédito:

(confira a lista de serviços no final da matéria) Em meio a medidas de combate do avanço do coronavírus no país, o dia a dia das pessoas tem sofrido cada vez mais mudanças. Com as empresas repensando sua lógica de trabalho (como home office ou férias coletivas), as crianças em casa e a restrição de funcionamento de diversos locais, comprar pela internet ou delivery virou a opção adotada por muitos.

Para vencer o problema econômico que vem sendo causado pelo Covid-19, os negócios estão se adaptando para garantir o abastecimento para o consumidor. Supermercados, farmácias, feiras, loja de variedades, estão fazendo vendas on-line. É possível comprar comida e - quando há no estoque - até álcool gel.

A empreendedora Débora Tesch, os três irmãos e os pais produzem alimentos orgânicos em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado, e vendem em feiras de Vitória. Além disso, ela também trabalha com entrega de produtos. Débora conta que, nas últimas semanas, a demanda cresceu mais de 200%. Ela ainda explica que o trabalho de colheita a entrega tem que ser rápido e seguro. Além disso, também precisa ajudar os dois lados, o de quem colhe e o de quem compra.

"O agricultor familiar não tem como estocar o produto dele, ele não é uma indústria. Uma vez que plantou, ele tem que colher. Lá na roça ficam as pessoas mais idosas para evitar o contato com os outros. A gente montar as cestas, tudo com equipe reduzida e com o mínimo de pessoas. Depois, distribuímos direto nas residências, o que encurta o processo. Da horta vai para a cesta e de lá para a portaria dos clientes. O produto não fica passando de mão em mão" Débora Tesch - Empreendedora

Já o Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom e Extraplus, informou por nota que, em decorrência da pandemia de coronavírus, a empresa tem registrado aumento dessa modalidade de compra. "No entanto, os clientes têm sido alertados sobre alterações no prazo de entrega e disponibilidade de alguns produtos. A rede já trabalha na ampliação da estrutura do serviço para atender ao consumidor que tem preferido fazer as compras sem sair de casa", contou.

Ainda de acordo com a rede supermercadista, os consumidores podem optar por comprar on-line e retirar os produtos na loja, sem custo, ou agendar a entrega em domicílio. "O serviço permanece disponível, sem possibilidade de suspensão, em toda a Grande Vitória, além de Guarapari, São Mateus e Colatina", informou.

O coronavírus no ES

VEJA A LISTA DE SERVIÇOS COM ENTREGAS

Supermercados

Carone - o supermercado suspendeu temporariamente o serviço devido a grande procura. Conforme noticiou a colunista de A Gazeta Beatriz Seixas, a previsão é que as entregas retornem no dia 25 de março;

Supermercado São José - o cliente pode fazer as comprar do mercado por meio do aplicativo Ifood, que faz entrega;

Extrabom - é possível escolher os produtos pelo site da empresa e receber em casa. As entregas são realizadas de 10h às 20h dependendo do horário em que o pedido for realizado. É cobrada uma taxa de conveniência, o valor não está informado;

Extraplus - é possível escolher os produtos pelo site da empresa e receber em casa. As entregas são realizadas de 10h às 20h dependendo do horário em que o pedido for realizado. É cobrada uma taxa de conveniência, o valor não está informado;



Calvi - é possível selecionar os produtos que deseja receber em casa e agendar a data de entrega. É possível comprar frutas e verdura também. Não é informado o valor cobrado pela entrega;

Carrefour - a unidade de Vila Velha (ES) tem a modalidade de compra na loja on-line e retirada na garagem do supermercado.

Feira online

Hammer Tesch Orgânicos - entrega produtos orgânicos produzidos em Santa Maria do Jetibá;

Só Orgânicos - vende produtos encontrados nas feiras. É possível contratar cestas de produtos. Entrega duas vezes por semana: quartas e sextas;

Tomatito - tem no seu catálogo produtos orgânicos, temperos, frutas congeladas, entre outros produtos. Entrega três vezes por semana: terças, quartas e sábados;



Turquinho - entrega queijos e embutidos.

Açougues

Empresas do varejo

Amazon - tem um catálogo com alimentos, bebidas e produtos de higiene variados. O frete e o prazo de entrega dependem da região. Clientes prime não pagam alguns itens,;

Americanas - disponibiliza um catálogo de alimentos, bebidas e produtos de higiene no seu site. O frete e o prazo de entrega dependem da região.

Aplicativos de delivery

Ifood - alguns mercados usam a plataforma do aplicativo para vender os seus produtos. Entre elas estão o supermercado São José, Tuti Fruti Express, Mercearia 2 Go, Mercado da Neuza Express e Supermercados Vista Mar. Ainda é possível comprar pratos prontos e bebidas em restaurantes e lanchonetes. O valor do frente vai depender da localidade;

Shipp - no aplicativo é possível encontrar restaurantes, farmácias, mercados, pet shops e outros tipos de estabelecimentos. De acordo com o site da empresa, a entrega é feita em até uma hora. Dependendo da compra não há cobrança de frete;

Uber Eats - é possível comprar pratos prontos e bebidas em lanchonetes e restaurantes. O valor do frente e tempo de entrega vai depender da localidade;

Rappi - no aplicativo tem restaurantes, farmácias, mercados, pet shop e outros tipos de estabelecimentos. De acordo com o site da empresa, a entrega é feita em até uma hora. No site não é informado o valor cobrado pela entrega.

Farmácias

Pague Menos - entrega em casa;

Santa Lúcia - entrega em casa;



Drogasil - compra no site e retira na loja ou entrega em casa;



Pacheco - entrega em casa. Segundo o site, o valor do frete é de R$ 15,90 para pedidos abaixo de R$ 30,00 e R$ 9,99 para pedidos acima de R$ 30,00;

Rede Farmes - entrega em casa.

Veja Também Direitos e deveres de quem está em home office devido ao coronavírus

SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SHOPPING VÃO FUNCIONAR

Shopping Vila Velha - suspendeu suas atividades na manhã da quinta-feira (19). Todas as operações comerciais estarão, temporariamente, fechadas, com exceção das operações de serviços essenciais, como farmácias, clínica de exames e hipermercado. Os serviços de delivery estão autorizados durante esse período como forma de atender os clientes em suas casas;

- suspendeu suas atividades na manhã da quinta-feira (19). Todas as operações comerciais estarão, temporariamente, fechadas, com exceção das operações de serviços essenciais, como farmácias, clínica de exames e hipermercado. Os serviços de delivery estão autorizados durante esse período como forma de atender os clientes em suas casas; Boulevard Shopping Vila Velha - suspende temporariamente as atividades, a partir desta quinta-feira, dia 19, pelo enquanto o decreto estiver em vigor. Ficarão mantidos os acessos à população apenas às farmácia e ao supermercado. Operações de delivery de alimentação funcionarão normalmente.

