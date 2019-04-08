Feira pelo celular ganha adeptos e aumenta lucro de agricultores no ES

07/04/2019 - Feira pelo celular: Débora Tesch entrega produtos da roça para Gabriela Varejão Crédito: Vitor Jubini

A comodidade de fazer a feira “pelo celular”, sem sair de casa está ganhando adeptos no Espírito Santo. E diante desse mercado em potencial, produtores e revendedores estão apostando pesado no delivery. Eles recebem o pedido de encomendas por mensagem de aplicativo ou no site e realizam as entregas.

Para alguns produtores esse está sendo um modo de ampliar a clientela, já que, segundo eles, esse tipo de venda tem um público diferente da realizada diretamente nas feiras e propriedades.

É o caso da família da Débora Tesch, 33 anos. Ela, os três irmãos e os pais dela produzem alimentos orgânicos em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado, e vendem em feiras de Vitória.

“Minha família trabalha com feira há quase 30 anos. Muita gente perguntava na nossa banca se não tinha como entregarmos. Ficamos com isso na cabeça e há quase um ano decidimos investir nessa ideia”, lembra.

Segundo Débora, a família começou a fazer uma ou duas entregas por semana. As pessoas foram contando uma paras as outras e divulgando o serviço. Hoje tem uma lista de 200 clientes, sendo que 50 desses fazem pedidos semanais.

“Nós vimos as vendas aumentarem cerca de 30% depois que começamos com o delivery. Para dar conta da demanda, meus irmãos e meus pais cuidam do atendimento na barraca da feira e eu, das entregas”, conta.

O principal público dos feirantes empreendedores são mães de bebês que não têm tempo de ir à feira, já que muitos nutricionistas recomendam dar apenas alimentos orgânicos para o bebê até que ele complete pelo menos dois anos.

Uma das clientes da família Tech é a criadora de conteúdo Gabriela Mariah Varejão, 32 anos, que tem uma filha de um ano e quatro meses. A praticidade para ter acesso a alimentos orgânicos foi ideal para o dia a dia corrido dela.

“A maior dificuldade que tinha era ir à feira durante a semana. Com as entregas, tenho o comodismo de poder pedir por celular. Eu envio a lista do que preciso e recebo toda quarta-feira”, comenta.

Ao receber o pedido de Gabriela, Débora separa os produtos antes de serem enviados à feira. “As verduras e frutas são mais fresquinhas e do jeito que eu quero. Eu pago um pouco a mais pelo serviço, mas compensa muito”, avalia Gabriela.

Oportunidade

Atentas ao movimento do mercado, algumas empresas também enxergaram a oportunidade de fazer a intermediação, captando a produção agrícola e levando até as residências. Marcus Gonçalves, 57 anos, é sócio de uma loja de produtos orgânicos de Vitória e decidiu expandir o negócio.

“Para atender a necessidade dos consumidores que não podiam ir até a loja física, começamos a trabalhar com o e-commerce. As pessoas fazem os pedidos pelo site ou por whatsapp e entregamos”, explica.

Segundo o empresário, as frutas são as mais pedidas pelos clientes. “Como entregamos as compras, cobramos uma taxa pelo serviço. Mas hoje temos um ticket médio de vendas online que chega a ser quase o dobro das compras realizadas no balcão da nossa loja”, compara.

VEJA QUEM OFERECE O SERVIÇO

HammerTesch Orgânicos

Região que atende: Vitória, Vila Velha e Cariacica

Telefone/Whatsapp: Débora Tesch (27) 99945-3523

Só Orgânicos

Região que atende: Grande Vitória

Telefone/Whatsapp: (27) 99903-6504

Tomatito

Região que atende: Serra, Vitória, Cariacica e Vila Velha

Contato: (27) 99627-6331/(27) 99930-4001

Turquinho

Região que atende: Serra, Vitória e vila Velha