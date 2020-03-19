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Carlos Eduardo Amaral

Artigo de Opinião

Regulamentação

Home office nos contratos de trabalho: o que diz a lei

Modalidade que está virando necessidade  com a pandemia de coronavírus foi regulamentada  pela reforma trabalhista de 2017
Carlos Eduardo Amaral

Publicado em 19 de Março de 2020 às 14:00

Publicado em 

19 mar 2020 às 14:00
Home office é uma das formas de evitar novos contágios do novo coronavírus. Crédito: Pinterest
Em tempos de necessária restrição de circulação de pessoas, uma das modalidades de trabalho regulamentada pela reforma trabalhista de 2017 tem sido a saída para permitir a continuidade da prestação do serviço: o teletrabalho ou home office.
Pela leitura do texto legal tem-se que o teletrabalho é aquele em que a prestação de serviços é realizada fora das dependências do empregador, de forma preponderante, utilizando-se tecnologias de informação e de comunicação, sendo que o mero comparecimento do empregado ao estabelecimento da empresa para atividades específicas não serve para descaracterizar esta modalidade de trabalho.

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A grande questão que fica é que a modalidade de teletrabalho deve constar expressamente no contrato de trabalho. Este contrato deve estabelecer as atividades a serem exercidas, assim como as disposições relativas à aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos necessários para a prestação do trabalho remoto e eventuais reembolsos com despesas.
Em caso de transformação da modalidade de trabalho presencial para teletrabalho, esta alteração deve ser de mútuo acordo entre patrão e empregado e feita por meio de aditivo contratual.

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Em caso de o empregador optar por reverter o teletrabalho para trabalho presencial, não haverá necessidade de mútuo acordo com o trabalhador, bastando a concessão de um prazo de transição de 15 dias. A alteração também deve vir por meio de aditivo contratual.
No caso de uma necessidade momentânea de exercício das atividades por meio de teletrabalho, como é o caso da pandemia de coronavírus, o aditivo contratual que estabeleça a modalidade de teletrabalho pode constar que aquela modalidade será operada somente em determinado período determinado ou determinável.

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É importante ainda destacar que o empregado que esteja exercendo as atividades por meio do teletrabalho não está sujeito ao controle de jornada e por esta razão não teria direito a receber horas extras.
O autor é advogado trabalhista, sócio do escritório Cheim Jorge Abelha Rodrigues & Advogados Associados

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