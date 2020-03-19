Home office nos contratos de trabalho: o que diz a lei

Home office é uma das formas de evitar novos contágios do novo coronavírus. Crédito: Pinterest

Em tempos de necessária restrição de circulação de pessoas, uma das modalidades de trabalho regulamentada pela reforma trabalhista de 2017 tem sido a saída para permitir a continuidade da prestação do serviço: o teletrabalho ou home office.

Pela leitura do texto legal tem-se que o teletrabalho é aquele em que a prestação de serviços é realizada fora das dependências do empregador, de forma preponderante, utilizando-se tecnologias de informação e de comunicação, sendo que o mero comparecimento do empregado ao estabelecimento da empresa para atividades específicas não serve para descaracterizar esta modalidade de trabalho.

Veja Também Como se vestir e organizar seu tempo em home office

A grande questão que fica é que a modalidade de teletrabalho deve constar expressamente no contrato de trabalho. Este contrato deve estabelecer as atividades a serem exercidas, assim como as disposições relativas à aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos necessários para a prestação do trabalho remoto e eventuais reembolsos com despesas.

Em caso de transformação da modalidade de trabalho presencial para teletrabalho, esta alteração deve ser de mútuo acordo entre patrão e empregado e feita por meio de aditivo contratual.

Veja Também Especialistas dão dicas pra montar o seu home office

Em caso de o empregador optar por reverter o teletrabalho para trabalho presencial, não haverá necessidade de mútuo acordo com o trabalhador, bastando a concessão de um prazo de transição de 15 dias. A alteração também deve vir por meio de aditivo contratual.

No caso de uma necessidade momentânea de exercício das atividades por meio de teletrabalho, como é o caso da pandemia de coronavírus , o aditivo contratual que estabeleça a modalidade de teletrabalho pode constar que aquela modalidade será operada somente em determinado período determinado ou determinável.

Veja Também Vale determina home office para empregados do setor administrativo no ES

É importante ainda destacar que o empregado que esteja exercendo as atividades por meio do teletrabalho não está sujeito ao controle de jornada e por esta razão não teria direito a receber horas extras.