Vídeo mostra Vale medindo temperatura de funcionários contra o coronavírus

Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018

A Vale passou a adotar nesta semana um sistema de medição da temperatura corporal dos seus empregados. A companhia instalou uma espécie de detector de febre logo na entrada da portaria de Camburi, em Vitória, onde circulam a maioria dos profissionais que trabalham na empresa e por onde entram os visitantes.

A coluna teve acesso a um vídeo em que é possível ver como está sendo realizado o acompanhamento da temperatura dos profissionais, sem qualquer necessidade de contato físico. Pelas imagens, a indicação da cor amarela mostra que o empregado não está com febre e, portanto, segue liberado para trabalhar.

Já em situações em que o equipamento acusar temperaturas mais elevadas, a indicação é que o profissional deve retornar para a casa e procurar ajuda médica por meio de um canal fornecido pela mineradora.

A coluna procurou a Vale nesta manhã para pedir mais informações sobre o sistema de detecção de temperatura, mas até o momento desta publicação a empresa ainda não havia se pronunciado.

A iniciativa é similar a medidas que vêm sendo adotadas mundo afora. Desde o aumento do número de casos do coronavírus , diversos países implementaram a medição de temperatura, a exemplo de aeroportos chineses.

Como a febre é um dos sintomas da doença, autoridades e empresas vêm buscando formas de identificar pessoas que apresentem esse quadro clínico. O objetivo é isolá-las do convívio social e identificar a necessidade de acompanhamento médico.