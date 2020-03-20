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Ações contra a Covid-19

Vídeo mostra Vale medindo temperatura de funcionários contra o coronavírus

Mineradora implantou sistema que faz a detecção da temperatura dos profissionais ao chegarem na portaria da empresa

Publicado em 20 de Março de 2020 às 16:14

Públicado em 

20 mar 2020 às 16:14
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018
A Vale passou a adotar nesta semana um sistema de medição da temperatura corporal dos seus empregados. A companhia instalou uma espécie de detector de febre logo na entrada da portaria de Camburi, em Vitória, onde circulam a maioria dos profissionais que trabalham na empresa e por onde entram os visitantes.
A coluna teve acesso a um vídeo em que é possível ver como está sendo realizado o acompanhamento da temperatura dos profissionais, sem qualquer necessidade de contato físico. Pelas imagens, a indicação da cor amarela mostra que o empregado não está com febre e, portanto, segue liberado para trabalhar.
Já em situações em que o equipamento acusar temperaturas mais elevadas, a indicação é que o profissional deve retornar para a casa e procurar ajuda médica por meio de um canal fornecido pela mineradora.
A coluna procurou a Vale nesta manhã para pedir mais informações sobre o sistema de detecção de temperatura, mas até o momento desta publicação a empresa ainda não havia se pronunciado.
A iniciativa é similar a medidas que vêm sendo adotadas mundo afora. Desde o aumento do número de casos do coronavírus, diversos países implementaram a medição de temperatura, a exemplo de aeroportos chineses.
Como a febre é um dos sintomas da doença, autoridades e empresas vêm buscando formas de identificar pessoas que apresentem esse quadro clínico. O objetivo é isolá-las do convívio social e identificar a necessidade de acompanhamento médico.
Na semana passada, outras ações foram adotadas pela Vale para reduzir os riscos de contágio do coronavírus, conforme a coluna publicou na sexta-feira (7). Entre elas a implantação do regime de home office para profissionais com funções administrativas.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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