Empregados deverão trabalhar nos feriados para compensar quarentena

Empregados podem ter reduzidos seus salários e carga-horária Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo

As mudanças nas relações de emprego deverão ser apresentadas na Medida Provisória (MP) que o governo federal vai enviar ao Congresso. O texto oficial ainda não foi publicado, mas a ideia apresentada defende que os empregados trabalhem nos feriados não religiosos para compensar os dias em que ficaram em casa, comenta o advogado trabalhista Ben-Hur Brenner Farina.

Além da antecipação dos feriados, o programa do governo também deve permitir que empresas reduzam, proporcionalmente, a carga horária e o salário dos empregados, que antecipe férias individuais e convoque férias coletivas para os trabalhadores.

Digamos que uma pessoa precise ficar 16 ou 17 dias afastada do trabalho. Nos primeiros 15 dias o empregador pode dar férias antecipadas e os dias restantes podem ser como feriado antecipado. Assim, nesse caso, o empregado trabalharia um ou dois feriados não religiosos para compensar, explica.

A ideia é que a mudança só seja válida para os feriados não religiosos: Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalho (1º de maio), Independência do Brasil (7 de setembro), Proclamação da República (15 de novembro) e Confraternização Universal (1º de janeiro).

Farina defende também que o governo permita o parcelamento do pagamento das férias dos empregados  pela lei, até 48 horas antes de sair de férias o trabalhador deve receber o mês de salário acrescido de ? de férias.

Com as empresas antecipando férias e dando férias coletivas, é importante permitir que o pagamento seja parcelado. Se não for assim, muitos empregadores não terão condições de fazer todos os pagamentos, opina o advogado.

Vitória diante do coronavírus

Também especialista em direito do Trabalho, Rodolfo Gomes Amadeo, lembra que o governo quer flexibilizar as exigências para dar mais celeridade às decisões das empresas. Essas medidas têm prazos para serem anunciadas, em torno de 15 dias. Como vivemos uma situação excepcional, esses prazos para anúncio devem ser reduzidos para 48 horas, explica.

"Se aumentar o número de desempregados, quando essa turbulência passar vamos ter uma crise social gigantesca" Rodolfo Gomes Amadeo - Advogado especialista em Direito do Trabalho