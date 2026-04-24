Desnível causou morte na Serra, diz PRF; saiba quando cabe processo por via precária

O que deveria ser um passeio de moto entre jovens terminou em tragédia e levanta um debate sobre infraestrutura viária e responsabilidade. Um acidente ocorrido no dia 1º de abril, no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, resultou na morte da jovem Cynthia Beatriz, de 20 anos. Segundo laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a causa provável do acidente foi um desnível na pista — problema que, de acordo com motoristas e familiares, se repete em diversos trechos da via.





A vítima estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo companheiro, trafegando dentro do limite de velocidade e com toda a documentação regularizada. O casal seguia pela pista da direita quando tentou mudar de faixa para dar passagem a veículos de carga. Foi nesse momento que a moto passou por um dos desníveis da rodovia, provocando a queda, de acordo com o relato do pai da vitíma o militar Antônio Vasconcellos.





“Se não tivesse esse desnível, minha filha estaria viva hoje”, afirma o pai da jovem, o militar Antônio Vasconcellos. Ele relata que a filha permaneceu internada por dias, até a confirmação da morte cerebral.





O laudo da PRF indica que a irregularidade na pista contribuiu diretamente para o acidente. De acordo com a família, medições feitas no local indicaram desníveis que chegam a até seis centímetros.





Em nota, a Ecovias Capixada, concessionária responsável pelo trecho, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima. A empresa destacou, ainda, que monitora continuamente as condições da rodovia e que tem adotado medidas voltadas à segurança dos usuários, como melhorias na sinalização e manutenção de estruturas ao longo do trecho.





Mesmo após o ocorrido, o pai denuncia que intervenções foram feitas apenas no ponto exato do acidente, enquanto outros trechos continuam apresentando riscos. “Não dá para consertar tudo de uma vez, mas poderiam ao menos sinalizar e isolar as áreas mais críticas. Nem isso foi feito”, critica.





O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informa, por nota, que todas as placas de concreto que compõem o pavimento que foram danificadas serão refeitas pelo consórcio executor da obra, sem custos adicionais à administração pública (veja a nota completa no fim do texto).









A família agora pretende levar o caso à Justiça. “Nada vai trazer minha filha de volta, mas alguém precisa responder por isso. É uma rodovia com pedágio, não era para estar nesse estado”, afirma.





Além da dor pela perda, o pai também destaca a revolta com o que considera falta de empatia por parte das autoridades e da concessionária responsável pela via. Segundo ele, há um “jogo de empurra” sobre quem deve responder pela manutenção — se a empresa concessionária ou órgãos públicos.