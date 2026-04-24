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Comércio eletrônico

De pneu a boia infantil: saiba os produtos que lideram as compras on-line no ES

O mapeamento considera os produtos que tiveram pedidos acima da média nacional entre outubro de 2025 e março de 2026

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 14:44

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 abr 2026 às 14:44

As compras pela internet já se tornaram rotina para grande parte dos brasileiros, substituindo muitas vezes as aquisições em lojas físicas. Um levantamento feito a partir da análise de pedidos nos últimos meses em uma plataforma de compras on-line mostra que o consumo no Espírito Santo – e também no Brasil – tem se voltado para itens ligados à manutenção veicular. 


A primeira edição do Mapa Shopee 2026 mostra que, no Espírito Santo, a categoria Auto e Moto lidera os pedidos, com venda de pneus para moto em primeiro lugar. O levantamento, que analisou pedidos acima da média nacional entre outubro de 2025 e março de 2026, demonstra que o consumidor está cada vez mais voltado para a praticidade, o bem-estar e a funcionalidade.


Confira os 5 produtos mais vendidos no Espírito Santo

  • Pneu para moto
  • Capa de correia dentada
  • Kit 2 pneus
  • Aperitivo alcoólico do tipo bitter
  • Boia infantil com colete salva-vidas
O ambiente de compras online é cada vez mais relevante para atender às expectativas dos clientes (Imagem: ADragan | Shutterstock)
Itens de manutenção veicular lideram as compras on-line no Espírito Santo.
 Imagem: ADragan | Shutterstock

De acordo com o levantamento da plataforma, o principal destaque é o consumo de itens ligados ao dia a dia, que ganham protagonismo em diferentes regiões do país. Entre eles, estão equipamentos voltados à manutenção automotiva, como retrovisores e escapamentos, além de itens de uso doméstico, como cortinas, e produtos de compra recorrente, como areia para gatos.


A categoria de Auto & Moto teve destaque também em vários Estados do Nordeste, além de Amazonas e Minas Gerais.

Casa, bem-estar e pets ganham espaço no Sudeste e Sul

Outra mudança relevante aparece no crescimento de itens ligados à casa, ao bem-estar e aos cuidados com pets, que passam a substituir produtos antes associados à moda e ao entretenimento.

 

No Rio de Janeiro, por exemplo, cortinas passaram a liderar as buscas. Já em São Paulo, a areia para gatos aparece em primeiro lugar.


Na região Sul, em Santa Catarina, itens de bem-estar, como óleos essenciais, ganharam espaço. No Paraná, produtos utilitários, como lanternas, indicam um consumo mais voltado à funcionalidade.

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