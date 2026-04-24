De pneu a boia infantil: saiba os produtos que lideram as compras on-line no ES

As compras pela internet já se tornaram rotina para grande parte dos brasileiros, substituindo muitas vezes as aquisições em lojas físicas. Um levantamento feito a partir da análise de pedidos nos últimos meses em uma plataforma de compras on-line mostra que o consumo no Espírito Santo – e também no Brasil – tem se voltado para itens ligados à manutenção veicular.
A primeira edição do Mapa Shopee 2026 mostra que, no Espírito Santo, a categoria Auto e Moto lidera os pedidos, com venda de pneus para moto em primeiro lugar. O levantamento, que analisou pedidos acima da média nacional entre outubro de 2025 e março de 2026, demonstra que o consumidor está cada vez mais voltado para a praticidade, o bem-estar e a funcionalidade.
Confira os 5 produtos mais vendidos no Espírito Santo
- Pneu para moto
- Capa de correia dentada
- Kit 2 pneus
- Aperitivo alcoólico do tipo bitter
- Boia infantil com colete salva-vidas
De acordo com o levantamento da plataforma, o principal destaque é o consumo de itens ligados ao dia a dia, que ganham protagonismo em diferentes regiões do país. Entre eles, estão equipamentos voltados à manutenção automotiva, como retrovisores e escapamentos, além de itens de uso doméstico, como cortinas, e produtos de compra recorrente, como areia para gatos.
Casa, bem-estar e pets ganham espaço no Sudeste e Sul
Outra mudança relevante aparece no crescimento de itens ligados à casa, ao bem-estar e aos cuidados com pets, que passam a substituir produtos antes associados à moda e ao entretenimento.
No Rio de Janeiro, por exemplo, cortinas passaram a liderar as buscas. Já em São Paulo, a areia para gatos aparece em primeiro lugar.
Na região Sul, em Santa Catarina, itens de bem-estar, como óleos essenciais, ganharam espaço. No Paraná, produtos utilitários, como lanternas, indicam um consumo mais voltado à funcionalidade.