De pneu a boia infantil: saiba os produtos que lideram as compras on-line no ES

As compras pela internet já se tornaram rotina para grande parte dos brasileiros, substituindo muitas vezes as aquisições em lojas físicas. Um levantamento feito a partir da análise de pedidos nos últimos meses em uma plataforma de compras on-line mostra que o consumo no Espírito Santo – e também no Brasil – tem se voltado para itens ligados à manutenção veicular.





A primeira edição do Mapa Shopee 2026 mostra que, no Espírito Santo, a categoria Auto e Moto lidera os pedidos, com venda de pneus para moto em primeiro lugar. O levantamento, que analisou pedidos acima da média nacional entre outubro de 2025 e março de 2026, demonstra que o consumidor está cada vez mais voltado para a praticidade, o bem-estar e a funcionalidade.





Confira os 5 produtos mais vendidos no Espírito Santo