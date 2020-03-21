Lojas abertas após decreto? Veja onde denunciar e quais as punições no ES

Atividades nos shoppings foram suspensas Crédito: Ricardo Medeiros

DENÚNCIA DEVE SER FEITA EM ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO

Caso você veja algum dos estabelecimentos que não estão autorizados a abrir funcionando, você pode fazer uma denúncia. A recomendação do governo é que as infrações sejam registradas nos órgãos municipais de fiscalização, como ouvidorias de prefeituras. A denúncia pode ser feita no site destes órgãos ou por telefone. Os contatos podem ser encontrados nos sites das prefeituras.

Denúncias poderão ser feitas no Procon dos municípios Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Na Grande Vitória, Vitória e Cariacica possuem canais específicos para denúncias. Na Capital, os moradores podem denunciar irregularidades através do Fala Vitória, no telefone 156.

Já em Cariacica, o canal é a Ouvidoria Municipal, pelo telefone 162. As denúncias podem ser feitas de segunda a sexta, de 12h às 17h.

Em casos de descumprimento e consequentemente aglomeração de pessoas por um estabelecimento aberto, a Polícia Militar poderá ser acionada por meio do telefone 190.

Polícia Militar poderá ser acionada caso estabelecimentos não cumpram o decreto e gerem aglomerações Crédito: Fernando Madeira

PUNIÇÕES: MULTA E ATÉ PRISÃO

De acordo com o governador Renato Casagrande, os responsáveis pelos estabelecimentos que desrespeitarem as regras, podem, além de ser multados, pegar de um mês a um ano de detenção.

"Da multa até a privação da liberdade, depende do grau e do nível de infração cometida. Nós temos instrumentos legais e vigilantes para fazer cumprir o decreto, mas eu apelo para que as pessoas se conscientizem da realidade que estamos enfrentando para que a gente não precise acionar estes meios" Renato Casagrande - Governador

Os decretos preveem penalidades administrativas de acordo com a Lei nº 6.437, de 1977. As multas vão de R$ 2 mil a R$ 75 mil para infrações leves, de R$ 75 mil a R$ 200 mil para infrações graves e podem chegar a R$ 1,5 milhão para casos gravíssimos. O governo não detalhou o grau de punição que pode ser aplicado aos estabelecimentos comerciais.

Bares estão proibidos de abrir a partir deste sábado (21) Crédito: Elis Carvalho/Arquivo