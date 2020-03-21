Coronavírus: rotativo de Vitória é suspenso até final de março

Como forma de estratégia da Prefeitura de Vitória para conter o avanço do coronavírus, o estacionamento rotativo foi suspenso até dia 31 de março de 2020. A decisão partiu de um acordo entre a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) e a empresa responsável pela administração do rotativo.
Na página da Prefeitura de Vitória a secretária de Transporte, Ana Elisa Nahas, explicou que a medida irá valer até o dia 31 de março, podendo ser renovada de acordo com a situação da pandemia.
A secretária completou que a medida foi tomada para que pessoas que necessitam sair de casa possam estacionar os veículos perto dos destinos, além de preservar os funcionários da empresa concessionária.