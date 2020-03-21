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Covid-19

Coronavírus: rotativo de Vitória é suspenso até final de março

A data da suspensão pode ser renovada de acordo com a situação da pandemia, segundo a prefeitura

Publicado em 20 de Março de 2020 às 21:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 21:41
Parquímetro no Centro de Vitória Crédito: Arquivo A Gazeta
Como forma de estratégia da Prefeitura de Vitória para conter o avanço do coronavírus, o estacionamento rotativo foi suspenso até dia 31 de março de 2020. A decisão partiu de um acordo entre a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) e a empresa responsável pela administração do rotativo. 
Na página da Prefeitura de Vitória a secretária de Transporte, Ana Elisa Nahas, explicou que a medida irá valer até o dia 31 de março, podendo ser renovada de acordo com a situação da pandemia.
A secretária completou que a medida foi tomada para que pessoas que necessitam sair de casa possam estacionar os veículos perto dos destinos, além de preservar os funcionários da empresa concessionária.

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