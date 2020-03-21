Supermercado, restaurante, pet shop e mais: veja lista de delivery no ES

Com a disseminação do coronavírus e a determinação do governo do Espírito Santo para que boa parte do comércio fique de portas fechadas, os serviços de entrega em casa ganharam força nos últimos dias. É possível fazer as compras do supermercado, pedir comida de diversos tipos, garantir a ração para o animal de estimação e receber remédios. Fizemos uma lista com todos os serviços e contatos para você usar o delivery. Veja abaixo.
Supermercados
- Carone - o supermercado suspendeu temporariamente o serviço devido a grande procura. Conforme noticiou a colunista de A Gazeta Beatriz Seixas, a previsão é que as entregas retornem no dia 25 de março;
- Supermercado São José - o cliente pode fazer as comprar do mercado por meio do aplicativo Ifood, que faz entrega;
- Extrabom - é possível escolher os produtos pelo site da empresa e receber em casa. As entregas são realizadas de 10h às 20h dependendo do horário em que o pedido for realizado. É cobrada uma taxa de conveniência, o valor não está informado;
- Extraplus - é possível escolher os produtos pelo site da empresa e receber em casa. As entregas são realizadas de 10h às 20h dependendo do horário em que o pedido for realizado. É cobrada uma taxa de conveniência, o valor não está informado;
- Calvi - é possível selecionar os produtos que deseja receber em casa e agendar a data de entrega. É possível comprar frutas e verdura também. Não é informado o valor cobrado pela entrega;
- Carrefour - a unidade de Vila Velha (ES) tem a modalidade de compra na loja on-line e retirada na garagem do supermercado;
- Canguru Supermercados - a rede oferece a modalidade de compra online pelo site. Os produtos podem ser entregues em casa ou retiradas no próprio supermercado, que tem lojas no município da Serra.
Feira online
- Hammer Tesch Orgânicos - entrega produtos orgânicos produzidos em Santa Maria do Jetibá;
- Só Orgânicos - vende produtos encontrados nas feiras. É possível contratar cestas de produtos. Entrega duas vezes por semana: quartas e sextas;
- Tomatito - tem no seu catálogo produtos orgânicos, temperos, frutas congeladas, entre outros produtos. Entrega três vezes por semana: terças, quartas e sábados;
- Turquinho - entrega queijos e embutidos.
Açougues
- Casa de Carnes Premium - entrega pelo Ifood
- Santa Lucia - entrega própria
- Empório da Carne - entrega própria vai começar no dia 24 de março
- Casa do Churrasco - entrega própria
Empresas do varejo
- Amazon - tem um catálogo com alimentos, bebidas e produtos de higiene variados. O frete e o prazo de entrega dependem da região. Clientes prime não pagam alguns itens,;
- Americanas - disponibiliza um catálogo de alimentos, bebidas e produtos de higiene no seu site. O frete e o prazo de entrega dependem da região.
Aplicativos de delivery
- Ifood - alguns mercados usam a plataforma do aplicativo para vender os seus produtos. Entre elas estão o supermercado São José, Tuti Fruti Express, Mercearia 2 Go, Mercado da Neuza Express e Supermercados Vista Mar. Ainda é possível comprar pratos prontos e bebidas em restaurantes e lanchonetes. O valor do frente vai depender da localidade;
- Shipp - no aplicativo é possível encontrar restaurantes, farmácias, mercados, pet shops e outros tipos de estabelecimentos. De acordo com o site da empresa, a entrega é feita em até uma hora. Dependendo da compra não há cobrança de frete;
- Uber Eats - é possível comprar pratos prontos e bebidas em lanchonetes e restaurantes. O valor do frente e tempo de entrega vai depender da localidade;
- Rappi - no aplicativo tem restaurantes, farmácias, mercados, pet shop e outros tipos de estabelecimentos. De acordo com o site da empresa, a entrega é feita em até uma hora. No site não é informado o valor cobrado pela entrega.
Farmácias
- Pague Menos - entrega em casa;
- Santa Lúcia - entrega em casa;
- Drogasil - compra no site e retira na loja ou entrega em casa;
- Pacheco - entrega em casa. Segundo o site, o valor do frete é de R$ 15,90 para pedidos abaixo de R$ 30,00 e R$ 9,99 para pedidos acima de R$ 30,00;
- Rede Farmes - entrega em casa.
Pet Shop
- Vila Bichos Pet Shop - entrega ração, produtos e medicamentos em toda a Grande Vitória. O delivery acontece de segunda-feira a sexta-feira. Pedidos até as 22h a entrega é feita no mesmo dia. Após as 22h a entrega ocorre no dia útil seguinte. Informações: (27) 99804-4036;
- Bichus Pet Shop - entrega de produtos em geral em Vitória. Além de buscar o bicho para banho. De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h. Sábado funciona de 8h às 11h. Informações: (27) 99258-8879;
- Petland - entrega produtos, rações e medicamentos para os bairros de Laranjeiras, na Serra, e Jardim Camburi e Praia do Canto, em Vitória. A loja também está buscando os pets para banho. Entregas acontecem de segunda-feira a sábado em horário agendado;
- Pet kingdom - entrega nos bairros de Itapoã, Praia da Costa, Itaparica e Centro de Vila Velha, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. Produtos acima de R$ 40 o frete é grátis. Tel.: (27) 99294-2233;
- Vida Animal Pet Clínica - Localizada em Jardim América, em Cariacica, a loja faz entrega de produtos e ração no município, além de Vila Velha e Vitória. As entregas acontecem de segunda-feira a sábado, das 8h30 às 18h e aos sábados das 8h30 às 13h30.
RESTAURANTES*
Clique aqui para conferir a lista de estabelecimentos atualizada, com opções de restaurantes, cafés, lanchonetes, docerias e empórios no ES.
Cozinha italiana e pizza
- Cantina dItália - Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350.
- Cantina Fiorentina do Mario - Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-5797.
- Oriundi Ristorante - Santa Lúcia, Vitória. Delivery: Shipp.
- Spaghetti&Cia - Pedidos para viagem no (27) 3324-8866 (Vitória) e (27) 3299-6125 (Vila Velha). Delivery: Shipp.
- La Musa - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem no (27) 3441-9523. Delivery: Shipp.
- Preferito e Forneria Preferito - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3066-6194, 3535-1005 ou iFood.
- Pizzaria e Hamburgueria Encontro - Jacaraípe, Serra. (27) 99727-2444.
- Pizzaria N1 - Porto de Cariacica. (27) 99981-3538 e 3284-5744.
- Kibrazão - Campo Grande, Cariacica. (27) 3336-6468. Itapuã, Vila Velha. (27) 99601-1013.
- King Kone - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood, Shipp, Uber Eats, Rappi.
- Pizzaria Tio Pedro - Laranjeiras, Serra. (27) 3328-3795 e 99285-3134.
- Salsa Pizzaria - Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677. Delivery: iFood e Shipp.
- Don Camaleone - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3325-2995 e 3058-1363.
- Vila Rusticana - Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem: (27) 3534-3225. Delivery: iFood.
- Disk Pizza Paulista - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3911.
- Figata - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99668-4451 e iFood.
- Red Elephant - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
Cozinha argentina e parrilla
- La Dolina - Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944. Delivery: iFood e Shipp.
- Cleaver Meat Pub - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Whatsapp (27) 99522-9929.
Cozinha vegana
- Mãe Divina - Olaria, Vila Velha. Delivery: Shipp.
Cozinha brasileira
- Noz Comida Afetiva - Jardim da Penha, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99719-6394. Delivery: Shipp.
- Gabê Family Food - Santa Lúcia, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99602-2070. Delivery: iFood.
- Kabécos Restaurante - Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-7083 e 99740-7083.
- Panela Capixaba - Enseada do Suá, Horto Mercado, Vitória. (27) 3225-1506.
- Regina Maris - Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897.
- Restaurante Castelinho - Bairro República, Vitória. (27) 2104-1777.
- Restaurante Nona Lú - Itapuã, Vila Velha. (27) 99960-9460.
- Tempero Caseiro - Chácara Parreiral, Serra. (27) 99739-3410.
- Dona Chica Culinária Nordestina - Morada de Laranjeiras, Serra. (27) 99521-1561 e 3243-0531.
- Bar do Pezão - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99788-2995.
- Adorartte Self-service - Jardim Camburi, Vitória. (27) 99984-4743.
- Aloha - Mata da Praia, Vitória. Delivery: (27) 3026-1885 e 99299-0667.
- Papa's Gourmet - Vila Capixaba, Cariacica. (27) 99856-3035.
- Divino Botequim - Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440. Delivery: iFood.
Cozinha contemporânea
- Soeta - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem e delivery nas redondezas: (27) 98875-1032 e 3026-4433.
Cozinha oriental
- Tobayo Asian Food - Enseada do Suá, Vitória. (27) 3024-0605.
- Yahoo - Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2260.
- Banzai - Praia do Canto, Vitória. (27) 3010-8888. Delivery: iFood e www.restaurantebanzai.com.br.
- Sushi Trip - Vitória. (27) 3022-2223 e www.sushitrip.com.br.
- Japa San - Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem e delivery: (27) 3535-4004.
- China in Box - Vitória. (27) 3200-3828.
Café, lanches e doces
- Chocolateria Brasil - Praia do Canto, Vitória. Encomendas: (27) 99507-3130. Delivery: Shipp.
- Foodies Burger - Jardim da Penha, Jardim Camburi e Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem e delivery: Shipp.
- Route's Burger - Jardim Camburi, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 3376-4399 e 99666-2966. Delivery: iFood, Uber Eats e Shipp.
- Avelã Gelateria - Mata da Praia, Vitória. Delivery: iFood e Uber Eats.
- Gol Burger - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp.
- Kaffa Cafeteria - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: Shipp.
- Café Bamboo - Praia do Canto, Vitória. Delivery e pedidos para viagem: (27) 3315-9204 e Shipp.
- Reserva do Açaí - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3376-3637 e 99714-9261.
- The Tasty Burger - Serra. (27) 99908-5051 e 3066-5051.
- Villa 54 Hamburgueria - Campo Grande, Cariacica. (27) 99809-4900.
- Sfiheria - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-5566 e 3062-5566.
- Hamburgão - Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2252 e 99952-4882.
- Colina Burguers - Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99999-1477.
- Urbanos Burgers - Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.