Supermercado, restaurante, pet shop e mais: veja lista de delivery no ES

Com a disseminação do coronavírus e a determinação do governo do Espírito Santo para que boa parte do comércio fique de portas fechadas, os serviços de entrega em casa ganharam força nos últimos dias. É possível fazer as compras do supermercado, pedir comida de diversos tipos, garantir a ração para o animal de estimação e receber remédios. Fizemos uma lista com todos os serviços e contatos para você usar o delivery. Veja abaixo.