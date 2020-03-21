Coronavírus no ES: saiba se seu local de trabalho deve ou não fechar

Apesar do decreto assinado pelo governador, muitas pessoas seguem com dúvidas se precisam, ou não, continuar trabalhando de forma presencial ou se devem passar a fazer home office.

De acordo com o governo do Estado, a melhor forma de saber se o local deverá ficar fechado, ou não, é consultando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Segundo o governo, empresas que tiverem o CNAE de comércio fecham  com exceção dos que foram liberados, farmácias, padarias, supermercados, entre outros.