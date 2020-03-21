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Pandemia

Coronavírus: São Paulo decreta fechamento total de serviços não essenciais

Determinada pelo governador João Doria (PSDB), medida vale por 15 dias, começando na próxima terça-feira (24)

Publicado em 21 de Março de 2020 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 14:15
Coronavírus (Covid-19) Crédito: Freepik
O governador de São PauloJoão Doria (PSDB), anunciou neste sábado (21) estado de quarentena por 15 dias como medida de combate à pandemia de coronavírus, começando na próxima terça-feira (24).
Segundo ele, a medida implica no fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais. Podem seguir funcionando serviços de saúde, segurança, supermercados e limpeza, por exemplo.
"Nenhuma medida aqui anunciada é restritiva ao trabalho das indústrias. A indústria não tem atendimento público", disse Doria. O tucano afirmou que o ramo é fundamental para o atendimento no país. Construção civil, telemarketing e bancos podem operar seguindo este mesmo princípio.

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FORÇA POLICIAL

Segundo o governador, padarias, bares e café podem seguir funcionando para "venda de gêneros e produtos" e de "alimentação preparada", mas não especificou como será tal dinâmica. Na capital, a prefeitura já tem feito fiscalização de comércios, inclusive com a polícia.
"Vamos adotar medidas policiais para aglomerações, festas funks", acrescentou Doria nesta sexta. Ele ainda chamou quem organiza as festas de promotores do mal.

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