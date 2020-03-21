Coronavírus: São Paulo decreta fechamento total de serviços não essenciais

Coronavírus (Covid-19) Crédito: Freepik

Segundo ele, a medida implica no fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais. Podem seguir funcionando serviços de saúde, segurança, supermercados e limpeza, por exemplo.

"Nenhuma medida aqui anunciada é restritiva ao trabalho das indústrias. A indústria não tem atendimento público", disse Doria. O tucano afirmou que o ramo é fundamental para o atendimento no país. Construção civil, telemarketing e bancos podem operar seguindo este mesmo princípio.

O número de mortes pelo coronavírus no estado de São Paulo subiu para 15, 6 a mais que no último balanço. O anúncio também ilustra uma mudança na linha de atuação do governo, que antes trabalhava com recomendações, e agora passa a tratar o fechamento de estabelecimentos e o isolamento como obrigatório. "Saímos do campo da recomendação para determinação", disse.

FORÇA POLICIAL

Segundo o governador, padarias, bares e café podem seguir funcionando para "venda de gêneros e produtos" e de "alimentação preparada", mas não especificou como será tal dinâmica. Na capital, a prefeitura já tem feito fiscalização de comércios, inclusive com a polícia.