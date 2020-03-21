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Covid-19 pelo mundo

Coronavírus: mortes na Espanha crescem 32% em um dia e chegam a 1.326

Até a manhã deste sábado (21), país era o terceiro do mundo com maior número de casos da doença, atrás de China e Itália

Publicado em 21 de Março de 2020 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 10:45
Vista do H10 Adeje Palace, hotel localizado nas Ilhas Canárias, na Espanha, que foi colocado em quarentena após um médico italiano hospedado no local ter sido testado positivamente para o coronavírus Crédito: ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO
A Espanha registrou uma alta de 32% no número de mortos por causa do coronavírus em 24 horas, passando para 1.326 vítimas. O número de casos aumentou 25%, de 19.980 para 24.980, dos quais 1.612 estão em estado crítico, em unidades de tratamento intensivo.
Madri é a região mais afetada, com 8.921 casos confirmados e 804 mortes, ou 60% dos casos fatais. A cidade transformou quartos de hotéis em UTIs nos últimos dias, mas, ainda assim, não tem conseguido tratar todos os casos.
Até as 9h30 deste sábado (21), a Espanha era o terceiro país do mundo com maior número de casos, atrás de China e Itália, e o quarto em número de mortes, atrás de Itália, China e Irã.

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