Coronavírus: mortes na Espanha crescem 32% em um dia e chegam a 1.326

Vista do H10 Adeje Palace, hotel localizado nas Ilhas Canárias, na Espanha, que foi colocado em quarentena após um médico italiano hospedado no local ter sido testado positivamente para o coronavírus

Madri é a região mais afetada, com 8.921 casos confirmados e 804 mortes, ou 60% dos casos fatais. A cidade transformou quartos de hotéis em UTIs nos últimos dias, mas, ainda assim, não tem conseguido tratar todos os casos.

Até as 9h30 deste sábado (21), a Espanha era o terceiro país do mundo com maior número de casos, atrás de China e Itália, e o quarto em número de mortes, atrás de Itália, China e Irã.