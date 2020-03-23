Banco do Brasil prorroga dívidas de micro e pequenas empresas

O Banco do Brasil começou a liberar as operações de crédito para garantir a liquidez financeira das micro e pequenas empresas no período de pandemia do coronavírus (Covid-19). De acordo com o anúncio feito nesta segunda-feira (23), os clientes poderão prorrogar as próximas duas parcelas a vencer, que serão migradas para o final do cronograma de pagamento de suas dívidas.
Além da prorrogação das parcelas, a incidência dos juros será diluída ao longo de todo o cronograma de pagamentos. As linhas contempladas utilizam recursos próprios do Banco do Brasil. "O objetivo é garantir que as micro e pequenas empresas não necessitem dispor de seus caixas para pagar empréstimos neste momento, liberando recursos para garantir o pagamento de funcionários e fornecedores", disse a empresa.
O pequeno empresário que quiser se valer das medidas pode fazer a contratação diretamente no gerenciador financeiro do banco. Também é possível realizar na agência, mas o Banco do Brasil orienta que o empreendedor utilize o canal remoto.
As linhas contempladas são:
- BB Giro Digital
- BB Giro Empresa
- BB Giro Rápido
- BB Giro Cartões
- BB Giro Corporate
- BB Financiamento
- Além dessas linhas, o Banco do Brasil está com todas as suas linhas de crédito de capital de giro à disposição dos clientes, também no sentido de prover liquidez às micro e pequenas empresas.