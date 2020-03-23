Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Efeito coronavírus

Banco do Brasil prorroga dívidas de micro e pequenas empresas

Medidas contemplam adiamento do vencimento de duas parcelas e diluição de juros dos débitos. Anúncio foi feito nesta segunda-feira (23)

Publicado em 23 de Março de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 19:45
Fachada do Banco do Brasil - Praia de Camburi - Vitória/ES
Fachada do Banco do Brasil na Praia de Camburi , em Vitória/ES Crédito: Ricardo Medeiros
Banco do Brasil começou a liberar as operações de crédito para garantir a liquidez financeira das micro e pequenas empresas no período de pandemia do coronavírus (Covid-19). De acordo com o anúncio feito nesta segunda-feira (23), os clientes poderão prorrogar as próximas duas parcelas a vencer, que serão migradas para o final do cronograma de pagamento de suas dívidas.
Além da prorrogação das parcelas, a incidência dos juros será diluída ao longo de todo o cronograma de pagamentos. As linhas contempladas utilizam recursos próprios do Banco do Brasil. "O objetivo é garantir que as micro e pequenas empresas não necessitem dispor de seus caixas para pagar empréstimos neste momento, liberando recursos para garantir o pagamento de funcionários e fornecedores", disse a empresa.

Veja Também

Coronavírus no ES: saiba se seu local de trabalho deve ou não fechar

Supermercado, restaurante, pet shop e mais: veja lista de delivery no ES

O pequeno empresário que quiser se valer das medidas pode fazer a contratação diretamente no gerenciador financeiro do banco. Também é possível realizar na agência, mas o Banco do Brasil orienta que o empreendedor utilize o canal remoto.
As linhas contempladas são: 
  • BB Giro Digital 
  • BB Giro Empresa 
  • BB Giro Rápido 
  • BB Giro Cartões 
  • BB Giro Corporate 
  • BB Financiamento 
  • Além dessas linhas, o Banco do Brasil está com todas as suas linhas de crédito de capital de giro à disposição dos clientes, também no sentido de prover liquidez às micro e pequenas empresas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados