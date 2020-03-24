Caixa diz que agências vão funcionar das 10 às 14 horas

Agência da Caixa Econômica da Praia do Canto restringe acesso dos usuáriosZ Crédito: Fernando Madeira

A partir desta terça-feira (24), as agências da Caixa passarão a funcionar em horário diferenciado, das 10h às 14h, e restrito apenas aos casos que não podem ser tratados pelo atendimento telefônico ou pelos aplicativos do banco para celular e demais serviços digitais. A medida reforça as ações para melhorar a segurança de todos os clientes, colaboradores e parceiros no contexto da pandemia da Covid-19

O banco manterá a abertura antecipada em 1 hora de 1.619 agências, exclusivamente para os atendimentos de clientes de grupo de risco. A lista dessas unidades pode ser consultada no seguinte endereço: www.caixa.gov.br/caixacomvoce/Paginas/default.aspx.

O banco orienta seus clientes a acessarem os serviços por meio dos canais digitais e de telesserviço. Além de acesso à movimentação bancária através da internet e celular, a CAIXA reforçou o atendimento em canais remotos, como a Agência Digital, Telesserviço e WhatsApp.