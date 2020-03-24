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Atendimento

Caixa diz que agências vão funcionar das 10 às 14 horas

Para os clientes que estão no grupo de risco, como idosos acima de 60 anos, a Caixa manterá a abertura a partir de 9h em agências para o atendimento exclusivo

Publicado em 24 de Março de 2020 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 12:21
Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Agência da Caixa Econômica da Praia do Canto - Os efeitos do coronavírus na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Agência da Caixa Econômica da Praia do Canto  restringe acesso dos usuáriosZ Crédito: Fernando Madeira
A partir desta terça-feira (24), as agências da Caixa passarão a funcionar em horário diferenciado, das 10h às 14h, e restrito apenas aos casos que não podem ser tratados pelo atendimento telefônico ou pelos aplicativos do banco para celular e demais serviços digitais. A medida reforça as ações para melhorar a segurança de todos os clientes, colaboradores e parceiros no contexto da pandemia da Covid-19.
O banco manterá a abertura antecipada em 1 hora de 1.619 agências, exclusivamente para os atendimentos de clientes de grupo de risco. A lista dessas unidades pode ser consultada no seguinte endereço: www.caixa.gov.br/caixacomvoce/Paginas/default.aspx.

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O banco orienta seus clientes a acessarem os serviços por meio dos canais digitais e de telesserviço. Além de acesso à movimentação bancária através da internet e celular, a CAIXA reforçou o atendimento em canais remotos, como a Agência Digital, Telesserviço e WhatsApp.
A partir desta segunda-feira (23), os clientes da Caixa podem ser atendidos para serviços selecionados pelo WhatsApp, através do número 0800-726-8068. Utilizando o CPF, o cliente poderá contatar a CAIXA para atendimento dos serviços do pacote de medidas disponibilizadas pelo banco, como o pedido de renegociação de dívidas, renovação de contratos de Penhor e solicitação de pausa de até 60 dias nas parcelas de empréstimos comerciais e habitacionais.

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