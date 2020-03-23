Coronavírus: médico atende idosos de Anchieta pelo telefone

Para tirar dúvidas, orientar e aliviar o sentimento de solidão dos idosos, neste período de isolamento social, provocado pelo avanço do novo coronavírus no país, a Prefeitura de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, disponibilizou um médico para atendimento ao telefone.
O canal que já está em funcionamento é exclusivo para quem tem 60 anos ou mais, e o paciente falará direto com o médico Wladmir Lauterjung dos Reis, pelo telefone (28) 3536-3674, de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h.
De acordo com a Prefeitura de Anchieta, o objetivo é tirar dúvidas, principalmente, sobre o novo coronavírus (Covid-19), dar orientações, conversar com essas pessoas e aliviar o sentimento de solidão provocado pela quarentena.