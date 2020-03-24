Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Efeito coronavírus

Empresas aéreas devem manter apenas um voo diário para Vitória

Nesta terça-feira (24), o governo federal acertou com as aéreas que mesmo neste período de queda de demanda seja mantido pelo menos uma ligação aérea para cada Estado

Publicado em 24 de Março de 2020 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 16:26
Aeroporto de Vitória funciona normalmente, apesar da apreensão dos passageiros
Aeroporto de Vitória: número de voos vai diminuir Crédito: Alberto Borém
As empresas aéreas que atuam no Aeroporto de Vitória devem manter apenas um voo diário cada durante o período de crise do coronavírus. Nesta terça-feira (24), o governo federal acertou com as aéreas que mesmo neste período de queda de demanda seja mantido pelo menos uma ligação aérea para cada Estado.
No Espírito Santo, a única empresa que já definiu o voo é a Gol. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, os voos serão de segunda a sábado. As viagens da empresa devem permanecer em número reduzido de 28 de março a, pelo menos, 3 de maio.

Veja Também

Brasileiros estão preocupados em perder renda durante crise, diz pesquisa

O voo de Vitória com destino a Guarulhos será às 8h15, com previsão de chegada às 9h55. Já o voo de Guarulhos com destino a Vitória será às 6h05, com previsão de chegada às 7h35.
A Azul informou que, provavelmente, as operações em Vitória podem ser afetadas em alguns dias, mas disse que não teria, neste momento, como fazer o recorte por cidade ou Estado. Em função da queda na demanda gerada pela propagação do coronavírus, a Azul está reduzindo sua capacidade consolidada em cerca de 90% entre 25 de março e 30 de abril.
A Latam também foi questionada e limitou-se a responder que nesta terça-feira (24) a companhia está operando com 4 voos nas seguintes rotas: Vitória/Brasília, Vitória/Rio de Janeiro, Guarulhos/Vitória e Brasília/Vitória.

Veja Também

As últimas notícias sobre coronavírus no ES, no Brasil e no mundo

A companhia, no entanto, informou que fatores operacionais podem alterar a programação do dia. A Latam recomendou que os clientes consultem o estado de seu voo diretamente no site da companhia https://www.latam.com/pt_br/apps/personas/flightstatus.
Estimativas feitas na reunião pelas empresas indicam que, mesmo operando com somente um voo diário, elas terão um taxa de ocupação de cerca de 40%, o que significa que estarão registrando prejuízo.
Segundo a Abear, associação que representa as companhias, a previsão é de que até o final desta semana, a demanda de voos domésticos esteja zerada (redução de 100%). A procura por voos internacionais já estava neste patamar no início desta semana.
O presidente da entidade, Eduardo Sanovicz, disse que as companhias também estão repatriando brasileiros nesta semana com voos especiais.
O problema, segundo Sanovicz, são as restrições severas impostas por muitos países. No Peru, que fechou o espaço aéreo, o Ministério de Relações Exteriores ainda tenta negociar autorização para que seis voos (que estão prontos para sair) possam entrar no país vizinho -três para Cuzco (base para Machu Pichu) e três para a capital Lima.

REMARCAÇÕES E CANCELAMENTO DE VOOS

A GOL sugere a todos os clientes que tenham voos agendados nesse período para que antecipem suas viagens para esta semana, em qualquer dia e horário, sem nenhuma cobrança de taxa adicional, evitando-se assim possíveis restrições de itinerários na nova fase que se inicia no próximo sábado.
A empresa informou que adequou as regras e procedimentos para que não haja nenhuma cobrança de taxa de alteração, e estimula os seus clientes a acessarem de forma prioritária os canais digitais para maior conveniência e agilidade.

Veja Também

Dezenas de voos são cancelados no Aeroporto de Vitória por coronavírus

Por coronavírus, voos são cancelados no Aeroporto de Vitória

Por fim, com o intuito de evitar aglomerações de pessoas em ambientes públicos, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, a Gol disse ter reforçado a importância de os clientes tirarem suas dúvidas e realizarem todo o processo referente às suas passagens por meio dos canais digitais. Informações podem ser obtidas no site www.voegol.com.br, nas redes sociais, no aplicativo e pelo telefone da Central de Relacionamento: 0300 115 2121
Já a Azul esclarece que já está em contato com os clientes impactados pelas alterações para providenciar a reacomodação deles.
A Latam não informou sobre cancelamentos e remarcações de voos.
Com informações da Folha Press

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados