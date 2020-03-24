Empresas aéreas devem manter apenas um voo diário para Vitória

Aeroporto de Vitória: número de voos vai diminuir Crédito: Alberto Borém

As empresas aéreas que atuam no Aeroporto de Vitória devem manter apenas um voo diário cada durante o período de crise do coronavírus . Nesta terça-feira (24), o governo federal acertou com as aéreas que mesmo neste período de queda de demanda seja mantido pelo menos uma ligação aérea para cada Estado.

No Espírito Santo , a única empresa que já definiu o voo é a Gol. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, os voos serão de segunda a sábado. As viagens da empresa devem permanecer em número reduzido de 28 de março a, pelo menos, 3 de maio.

O voo de Vitória com destino a Guarulhos será às 8h15, com previsão de chegada às 9h55. Já o voo de Guarulhos com destino a Vitória será às 6h05, com previsão de chegada às 7h35.

A Azul informou que, provavelmente, as operações em Vitória podem ser afetadas em alguns dias, mas disse que não teria, neste momento, como fazer o recorte por cidade ou Estado. Em função da queda na demanda gerada pela propagação do coronavírus, a Azul está reduzindo sua capacidade consolidada em cerca de 90% entre 25 de março e 30 de abril.

A Latam também foi questionada e limitou-se a responder que nesta terça-feira (24) a companhia está operando com 4 voos nas seguintes rotas: Vitória/Brasília, Vitória/Rio de Janeiro, Guarulhos/Vitória e Brasília/Vitória.

A companhia, no entanto, informou que fatores operacionais podem alterar a programação do dia. A Latam recomendou que os clientes consultem o estado de seu voo diretamente no site da companhia https://www.latam.com/pt_br/apps/personas/flightstatus.

Estimativas feitas na reunião pelas empresas indicam que, mesmo operando com somente um voo diário, elas terão um taxa de ocupação de cerca de 40%, o que significa que estarão registrando prejuízo.

Segundo a Abear, associação que representa as companhias, a previsão é de que até o final desta semana, a demanda de voos domésticos esteja zerada (redução de 100%). A procura por voos internacionais já estava neste patamar no início desta semana.

O presidente da entidade, Eduardo Sanovicz, disse que as companhias também estão repatriando brasileiros nesta semana com voos especiais.

O problema, segundo Sanovicz, são as restrições severas impostas por muitos países. No Peru, que fechou o espaço aéreo, o Ministério de Relações Exteriores ainda tenta negociar autorização para que seis voos (que estão prontos para sair) possam entrar no país vizinho -três para Cuzco (base para Machu Pichu) e três para a capital Lima.

REMARCAÇÕES E CANCELAMENTO DE VOOS

A GOL sugere a todos os clientes que tenham voos agendados nesse período para que antecipem suas viagens para esta semana, em qualquer dia e horário, sem nenhuma cobrança de taxa adicional, evitando-se assim possíveis restrições de itinerários na nova fase que se inicia no próximo sábado.

A empresa informou que adequou as regras e procedimentos para que não haja nenhuma cobrança de taxa de alteração, e estimula os seus clientes a acessarem de forma prioritária os canais digitais para maior conveniência e agilidade.

Por fim, com o intuito de evitar aglomerações de pessoas em ambientes públicos, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, a Gol disse ter reforçado a importância de os clientes tirarem suas dúvidas e realizarem todo o processo referente às suas passagens por meio dos canais digitais. Informações podem ser obtidas no site www.voegol.com.br, nas redes sociais, no aplicativo e pelo telefone da Central de Relacionamento: 0300 115 2121

Já a Azul esclarece que já está em contato com os clientes impactados pelas alterações para providenciar a reacomodação deles.

A Latam não informou sobre cancelamentos e remarcações de voos.